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07:11 (мск), источник: Forbes

Крупнейший производитель мяса остановил работу мясокомбинатов в США из-за кибератаки

Бразильская JBS, крупнейший мировой производитель мяса по продажам, из-за кибератаки остановила работу своих мясокомбинатов в США. Компания заявила, что кибератака не повлияла на ее резервные серверы и уже в среду после восстановления систем мясокомбинаты возобновят работу. Аналитики прогнозируют рост цен на мясную продукцию из-за сбоев. За атакой могут стоять хакеры из России. Об этом пишет The Wall Street Journal cо ссылкой на администрацию президента США, профсоюзы и руководство компании.

Источник: Reuters

Заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что, по данным JBS, кибератака была организована хакерской группировкой, которая, вероятно, базируется в России. «Белый дом напрямую взаимодействует с российским правительством по этому вопросу и дает понять, что ответственные государства не укрывают преступников-вымогателей», — сказала Жан-Пьер.

В JBS не стали комментировать свои подозрения об организаторах атаки, но исполнительный директор компании в США Андре Ногейра сообщил, что она достигла прогресса в восстановлении своих систем и что большинство ее мясокомбинатов возобновят работу в среду.

«Наши системы возвращаются в оперативный режим, и мы не жалеем никаких ресурсов для борьбы с этой угрозой», — сказал Ногейра.

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JBS заявила, что атака была нацелена на некоторые ее информационные технологии и что с тех пор компания приостановила использование затронутых ею серверов. В компании сообщили, что резервные серверы кибератака не затронула, и нет никаких признаков того, что данные клиентов, поставщиков или сотрудников были скомпрометированы в результате взлома. JBS ранее предупредила что из-за кибератаки возможны задержки в операциях с покупателями мяса, откормочными площадками для крупного рогатого скота и другими поставщиками.

По заявлениям компании, ее операции в Мексике и Великобритании не были затронуты нападением. По данным профсоюзов и внутренней переписки сотрудников компании, в результате нападения остановлены крупнейшие мясокомбинаты в США — в Колорадо, Айове, Миннесоте, Пенсильвании, Небраске и Техасе.

Операции JBS в Австралии и Канаде были затронуты кибератакой так же, как и операции в США, согласно сообщениям компании и отдельных заводов в социальных сетях.
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На мясокомбинате JBS в Соудертоне (штат Пенсильвания), по оценкам компании, крупнейшем к востоку от Чикаго, рабочим сообщили, что во вторник не будет проводиться забой или переработка мяса, рассказал Уэнделл Янг, президент местного Международного союза объединенных продовольственных и коммерческих работников, который представляет работников завода JBS.

В Грили (штат Колорадо), где JBS управляет еще одним крупным мясокомбинатом, рабочие смены были отменены из-за кибератаки, сообщила пресс-секретарь местного отделения UFCW. Мясокомбинат JBS в Кактусе (штат Техас) отменил работу во вторник, за исключением технического обслуживания и некоторых других функций, говорится в уведомлении, опубликованном на странице завода в Facebook.

Свиноводческий завод JBS в Оттумве (штат Айова), сообщил сотрудникам, что во вторник были приостановлены смены по забою и нарезке бекона, согласно уведомлению в Facebook. В Уортингтоне (штат Миннесота), где JBS управляет еще одним свиноводческим заводом, во вторник были приостановлены смены по разделке, обрезке и обвалке мяса, уведомили на странице этого завода в Facebook.

Аналитики мясного рынка заявили, что закрытие заводов в результате взлома JBS вскоре может привести к росту потребительских цен, которые уже выросли в этом году из-за высокого спроса и напряженности на рынке труда. «Даже один день сбоя существенно повлияет на рынок говядины и оптовые цены на говядину», — отмечают аналитики Steiner Consulting Group, которая занимается исследованиями мясной промышленности.

JBS отгрузила продукцию почти со всех своих американских предприятий во вторник, сообщили в компании.
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Министерство сельского хозяйства США в своем заявлении призвало мясокомбинаты других компаний увеличить переработку там, где это возможно, пока заводы JBS не работают, и обеспечить безопасность своих собственных технологических систем. JBS перерабатывает почти четверть американской говядины и около одной пятой свинины в США. Когда пандемия коронавируса пришла в США, десятки тысяч рабочих мясокомбинатов были заражены, по оценкам профсоюзов, что привело к их остановке весной 2020 года.

Мясокомбинаты потратили сотни миллионов долларов на временное повышение заработной платы, установку температурных сканеров и установку перегородок между рабочими зонами. В мае кибератака на поставщика топлива Colonial Pipeline закрыла главный топливопровод для Восточного побережья США и подняла цены на бензин до самого высокого уровня за последние 6 с половиной лет.

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