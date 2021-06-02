07:11 (мск), источник: Forbes
Крупнейший производитель мяса остановил работу мясокомбинатов в США из-за кибератаки
Бразильская JBS, крупнейший мировой производитель мяса по продажам,
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«Наши системы возвращаются в оперативный режим, и мы не жалеем никаких ресурсов для борьбы с этой угрозой», — сказал Ногейра.
JBS заявила, что атака была нацелена на некоторые ее информационные технологии и что с тех пор компания приостановила использование затронутых ею серверов. В компании сообщили, что резервные серверы кибератака не затронула, и нет никаких признаков того, что данные клиентов, поставщиков или сотрудников были скомпрометированы в результате взлома. JBS ранее предупредила что
По заявлениям компании, ее операции в Мексике и Великобритании не были затронуты нападением. По данным профсоюзов и внутренней переписки сотрудников компании, в результате нападения остановлены крупнейшие мясокомбинаты в США — в Колорадо, Айове, Миннесоте, Пенсильвании, Небраске и Техасе.
На мясокомбинате JBS в Соудертоне (штат Пенсильвания), по оценкам компании, крупнейшем к востоку от Чикаго, рабочим сообщили, что во вторник не будет проводиться забой или переработка мяса, рассказал Уэнделл Янг, президент местного Международного союза объединенных продовольственных и коммерческих работников, который представляет работников завода JBS.
В Грили (штат Колорадо), где JBS управляет еще одним крупным мясокомбинатом, рабочие смены были отменены
Свиноводческий завод JBS в Оттумве (штат Айова), сообщил сотрудникам, что во вторник были приостановлены смены по забою и нарезке бекона, согласно уведомлению в Facebook. В Уортингтоне (штат Миннесота), где JBS управляет еще одним свиноводческим заводом, во вторник были приостановлены смены по разделке, обрезке и обвалке мяса, уведомили на странице этого завода в Facebook.
Аналитики мясного рынка заявили, что закрытие заводов в результате взлома JBS вскоре может привести к росту потребительских цен, которые уже выросли в этом году
Министерство сельского хозяйства США в своем заявлении призвало мясокомбинаты других компаний увеличить переработку там, где это возможно, пока заводы JBS не работают, и обеспечить безопасность своих собственных технологических систем. JBS перерабатывает почти четверть американской говядины и около одной пятой свинины в США. Когда пандемия коронавируса пришла в США, десятки тысяч рабочих мясокомбинатов были заражены, по оценкам профсоюзов, что привело к их остановке весной 2020 года.
Мясокомбинаты потратили сотни миллионов долларов на временное повышение заработной платы, установку температурных сканеров и установку перегородок между рабочими зонами. В мае кибератака на поставщика топлива Colonial Pipeline закрыла главный топливопровод для Восточного побережья США и подняла цены на бензин до самого высокого уровня за последние 6 с половиной лет.