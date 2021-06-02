Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 2 июняКоронация королевы, юбилей Маркиза де Сада, рождение Байконура и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
20Фестиваль малой авиации «Небо: теория и практика»
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
08:49 (мск), источник: ТАСС

«Пятерочка» на Ямале завысила цены на сливочное масло и капусту на 257%

ТАСС, 2 июня. Магазин «Пятерочка» в городе Салехарде (Ямало-Ненецкий автономный округ) завысил цены на сливочное масло и капусту на 257%. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры в среду. ООО «Агроторг» назначили штраф в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара.

«Прокуратура города Салехарда по поручению прокуратуры округа провела проверку по публикации в СМИ о соблюдении ООО “Агроторг” (магазины “Пятерочка”) требований законодательства о ценообразовании на продукты питания первой необходимости. В ходе надзорных мероприятий осуществлен выход в магазины “Пятерочка”, расположенные на территории Салехарда, в которых установлен факт завышения на 257% цен на сливочное масло и капусту», — говорится в сообщении.

Читайте также
Путин назвал причину подорожания продуктов

В нем отмечается, что прокурор города внес директору ООО «Агроторг» представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»).

По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, организация признана виновной, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
С авианосца, прибывшего продемонстрировать свою мощь у берегов России, так ни разу не взлетел ни один самолет
Конгрессмены призвали Блинкена восстановить санкции против СП-2
В ЦБ дали совет россиянам по хранению сбережений
Судан решил пересмотреть соглашение с Россией о военной базе
Самый хитрый хоккеист мира из СССР умер нищим: история Викулова
В Мексике на глазах у жителей деревни провалилось поле (видео)
Определился соперник России в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Gnezdo.ru
Касается всех водителей: сюрприз с 1 июля
Вот почему вдова Мягкова не появилась на кладбище
Пророчества Мессинга о России сбываются
ВМФ РФ подготовил "жёсткую" встречу ВМС Британии
Горячие темы на Авто
пандемия как школа для "вахтеров" 492
А что вообще у нас происходит с первичным рынком авто? 247
Учимся читать чужие мысли -- 102
Караул! Дроны уже сами людей убивают. Не пора ли остановить "прогресс"? 102
Новости партнеров
Обувь, от которой надо избавиться: заражает раком
Евреи российской эстрады - каковы их настоящие фамилии
Эти препараты ежегодно убивают тысячи россиян: фармакологи называют их ядом
Вертинская недовольна качеством асфальта в Симферополе
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 748
Во сколько лет ваши дети научились кататься на двухколесном велосипеде? 164
Даже если ты большой, видеть очень хорошо... 115
Как определить правша ребенок или левша 110
Леди
43-летняя Климова похвасталась стройной фигурой в смелой съемке Актриса устроила фотосессию в постели.
Дом
8 дизайнерских интерьеров с кондиционерами
7 растений, которые можно не поливать месяц
Как выглядит огромный дом для семьи
4 способа пережить отключение горячей воды
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь