«Пятерочка» на Ямале завысила цены на сливочное масло и капусту на 257%

«Прокуратура города Салехарда по поручению прокуратуры округа провела проверку по публикации в СМИ о соблюдении ООО “Агроторг” (магазины “Пятерочка”) требований законодательства о ценообразовании на продукты питания первой необходимости. В ходе надзорных мероприятий осуществлен выход в магазины “Пятерочка”, расположенные на территории Салехарда, в которых установлен факт завышения на 257% цен на сливочное масло и капусту», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что прокурор города внес директору ООО «Агроторг» представление об устранении нарушений закона, а также возбудил административное дело по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ («Нарушение порядка ценообразования»).
По результатам их рассмотрения цены приведены в соответствие с требованиями закона, организация признана виновной, назначено наказание в виде штрафа в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации товара.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.