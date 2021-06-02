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13:28 (мск), источник: Аргументы и факты

Как мошенники обокрали ветерана, сидевшего с Путиным на параде Победы?

У Василия Пронина, 96-летнего ветерана ВОВ, мошенники украли 400 тыс. рублей.

Источник: РИА "Новости"

Ветеран Великой Отечественной войны Василий Пронин, которому на параде Победы Владимир Путин поправлял куртку, стал жертвой мошенничества. Злоумышленники украли у него 400 тыс. рублей, сообщается на сайте МВД России.

Как это произошло?

В мошеннической схеме участвовало двое, передает РЕН ТВ. Первый неизвестный по домашнему телефону представился сотрудником правоохранительных органов. Он попросил Василия Пронина сообщить ему, если кто-то свяжется с ветераном и будет требовать деньги.

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И на следующий день Пронину действительно позвонил некий Володя. Угрожая, он потребовал отдать ему 400 тыс. рублей. Не заподозрив неладное, 96-летний пенсионер, доложил о произошедшем первому неизвестному. Тот отправил Пронина в банк за деньгами, представив происходящее как некую операцию по задержанию.

Снять деньги ветерану удалось не сразу, в первом банке ему отказали, объяснив, что он может стать жертвой мошенников. Но это предупреждение не остановило потерпевшего, в другом отделении он успешно получил наличные.

Злоумышленник снова связался с ветераном и сообщил, что скоро приедет за деньгами. Пронин должен был выкинуть их ему с балкона в пакете — так он и сделал. А позже осознал, что его обманули и обратился в полицию.

Как отреагировали в полиции?

После обращения следственный отдел ОМВД России по району Текстильщики возбудил уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество). По информации на сайте МВД России, сейчас полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия и пытается идентифицировать мошенников. Ход расследования контролирует руководство ГУ МВД России по г. Москве.

Ход расследования контролирует руководство ГУ МВД России по г. Москве.

Что известно о Василии Пронине?

Василий Гаврилович Пронин родился 25 февраля 1925 года в селе Спешнево Рязанской области. В декабре 1942 года 17-летний Пронин вступил в ряды Красной Армии. В 1943 году ветеран принял участие в исторической битве на Курской дуге. Его командир погиб в битве, и Пронину пришлось повести роту в атаку прямо в окопы врага. За это его наградили медалью «За отвагу».

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В 1944 году Василия Пронина тяжело ранили, и остаток войны он был прикован к постели. К 1946 году благодаря собственному комплексу упражнений и тренажеру ветеран смог поправиться.

На гражданке участник ВОВ окончил Московский институт народного хозяйства им. Плеханова и после работал сотрудником Центрального статистического управления СССР в течение 40 лет. Там он от простого экономиста поднялся до начальника Главного управления. Позже его назначили Управляющим делами ЦСУ Союзного Совмина.

Сейчас Пронин — заместитель председателя Совета ветеранов ЮВАО Москвы. Награжден орденами «Отечественной войны» 1-й степени и «Трудового Красного знамени», «Знаком почета» (дважды), а также медалями «За отвагу» и 33 другими медалями, знаком «Почетный ветеран города Москвы».

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