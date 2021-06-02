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21:32 (мск), источник: ТАСС

Умерла народная артистка России Вера Ефремова

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Народная артистка России, лауреат Государственной премии России, художественный руководитель и главный режиссер Тверского академического театра драмы, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Вера Ефремова умерла на 92-м году жизни, сообщил Тверской академический театр драмы в среду.

Источник: Тверской академический театр драмы

«На 92-м году жизни скончалась народная артистка России, лауреат Государственной премии России, художественный руководитель и главный режиссер Тверского академического театра драмы, профессор Тверского курса ВТУ имени М. С. Щепкина, почетный гражданин Твери и Тверской области, кавалер ордена “За заслуги перед Отечеством” Вера Андреевна Ефремова. Коллектив театра скорбит и выражает глубочайшие соболезнования всем родным и близким. Всем тем, кто любит творчество Веры Ефремовой, всем, кто когда-то прикоснулся к гению ее таланта», — говорится в сообщении.

Прощание с Верой Андреевной состоится в Тверском академическом театре драмы 4 июня в 12:00.

Вера Андреевна родилась 10 ноября 1929 года в Москве в известной театральной семье дворянского рода Пущиных. Вера Ефремова — профессор, художественный руководитель и педагог Тверского курса Высшего театрального училища им. М. С. Щепкина, удостоена ученого звания «Профессор кафедры мастерства актера» (1999). В тандеме с народным артистом России Александром Чуйковым Вера Андреевна научила актерской профессии 4 выпуска студентов, теперь хорошо знакомых и любимых публикой ведущих артистов. Ефремова являлась художественным руководителем и главным режиссером Тверского академического театра драмы 46 лет, с 1974 по 2020 год.

Вера Ефремова — народная артистка России (1980), лауреат Государственной премии России (1982), почетный гражданин города Твери (1998) и области (2004), заслуженный деятель искусств РСФСР (1973), лауреат театральной премии им. А. Д. Попова (1976), награждена орденом Дружбы народов (1990), знаком «Общественное признание» (2000), орденом Почета (2002). В 1972 году — делегат Конгресса мира, в 1986—1987 годах — секретарь Союза театральных деятелей РСФСР. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени (2010 год).

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