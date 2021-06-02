В Испании изъяли 860 кг кокаина, замаскированного под уголь

Операция, частью которой стало изъятие этого кокаина, идет с начала 2020 года. Помимо испанской в ней принимает участие португальская полиция — она отследила поставки кокаина через португальские порты.
Изъятие наркотика и арест подозреваемых был совершен после того, как кокаин был привезен на грузовиках из Португалии в испанский город Медина-дель-Кампо, где находилась база наркоторговцев.
«Их метод включал использование сложного химического процесса для маскировки кокаина под древесный уголь, процесса, осуществлявшегося мексиканскими и колумбийскими картелями, — отмечают в испанской полиции.— Наркотик стал почти не поддающимся обнаружению, потому что его форма и цвет были настолько похожи на уголь. Кроме того, характерный для кокаина запах был устранен, а значит, его не могли обнаружить собаки, натренированные на поиск наркотиков».
По данным полиции, перед продажей злоумышленники собирались восстановить кокаин из такого состояния в лаборатории.