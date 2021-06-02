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22:36 (мск), источник: Коммерсантъ

В Испании изъяли 860 кг кокаина, замаскированного под уголь

Полиция Испании перехватила 862 кг кокаина, который был замаскирован под уголь — он был черным и без характерного для кокаина запаха, по которому наркотик могут найти собаки-ищейки. 30 мешков с таким кокаином были спрятаны среди 1,4 тыс. мешков с настоящим древесным углем. Также полиция арестовала трех человек, подозреваемых в причастности к перевозке этого наркотика.

Операция, частью которой стало изъятие этого кокаина, идет с начала 2020 года. Помимо испанской в ней принимает участие португальская полиция — она отследила поставки кокаина через португальские порты.

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Изъятие наркотика и арест подозреваемых был совершен после того, как кокаин был привезен на грузовиках из Португалии в испанский город Медина-дель-Кампо, где находилась база наркоторговцев.

«Их метод включал использование сложного химического процесса для маскировки кокаина под древесный уголь, процесса, осуществлявшегося мексиканскими и колумбийскими картелями, — отмечают в испанской полиции.— Наркотик стал почти не поддающимся обнаружению, потому что его форма и цвет были настолько похожи на уголь. Кроме того, характерный для кокаина запах был устранен, а значит, его не могли обнаружить собаки, натренированные на поиск наркотиков».

По данным полиции, перед продажей злоумышленники собирались восстановить кокаин из такого состояния в лаборатории.

Яна Рождественская

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