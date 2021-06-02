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22:12 (мск), источник: ТАСС

Россияне попали в ДТП на трассе между Каиром и Хургадой, погибла гражданка РФ

КАИР, 2 июня. /ТАСС/. Микроавтобус с российскими туристами, следовавший из Каира в Хургаду, попал в среду в ДТП. В результате столкновения с легковым автомобилем погибла россиянка. Об этом сообщили ТАСС источники в полиции.

Всего в машине находились 10 россиян, в том числе трое детей. Двое от госпитализации отказались, остальные получили травмы различной степени тяжести, их отправили в больницу Суэца для обследования.

По предварительным данным, на участке трассы в районе Айн-Сохны (около 100 км от Каира) в микроавтобус на огромной скорости влетел легковой автомобиль. В машине находились также четверо египтян, включая водителя. Он получил серьезные травмы.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Египте в автоавариях ежегодно гибнут 12 тысяч человек. Согласно Центральному агентству по общественной мобилизации и статистике (CAPMAS) Египта, количество ДТП в стране за последнее время снизилось на четверть. В подавляющем большинстве случаев причиной аварий становится человеческий фактор, когда водители грубо нарушают правила дорожного движения, не соблюдают скоростной режим и совершают опасные маневры при обгоне, а в ночное время нередко пренебрегают освещением.

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