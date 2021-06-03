Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 В лесу под Казанью нашли драгоценности на 160 миллионов рублей Ювелирные изделия были украдены во время чемпионата мира по футболу 2018 года
Фоторепортажи
16В Роттердаме завершилось «Евровидение-2021»
12Луна подошла на минимальное расстояние к Земле
09:25 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

По махинациям на космодроме Восточный возбуждены новые уголовные дела

Как стало известно «Ъ», следственное управление СКР по Амурской области возбудило сразу два уголовных дела в связи с махинациями на космодроме Восточный. В одном случае благодаря должностным лицам АО «Центр эксплуатации наземных космических объектов» (ЦЭНКИ) подрядчик получил за невыполненные работы на комплексе по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб., а другой похитил еще 60 млн, представив фиктивные документы. При этом в отличие от предыдущих случаев все предполагаемые участники аферы остаются на свободе и своих должностях.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По данным предварительного следствия, 15 июня 2020 года между дирекцией космодрома Восточный и АО ЦЭНКИ был заключен госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2», который расположен в ЗАТО Циолковский Амурской области.

Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» на общую сумму более 4 млрд руб.

По версии следствия и согласно заключенным с ООО договорам, руководство ЦЭНКИ должно было перечислить партнеру в качестве авансовых платежей 10% стоимости контракта..

С конца июля по ноябрь 2020 года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, направили «Респекту» в общей сложности 700 млн руб. При этом своих обязательств по строительно-монтажным работам на объекте общество выполнило всего на 100 млн руб., считает следствие.
Читайте также
Роскосмос создал ревизионную группу для контроля стройки на космодроме Восточный

В результате в отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Предполагаемый ущерб, впрочем, может быть погашен, так как общество представило банковскую гарантию.

В другом уголовном деле, связанном с тем же объектом, речь идет уже о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось в ходе предварительного расследования, к строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива было привлечено еще одно, аффилированное с «Респект-СМ» ООО — «Баваль».

У обеих организаций, в отличие от первого случая, на этот раз счета были в местном отделении Федерального казначейства, что позволяет государству контролировать финансовые операции. Однако, полагает следствие, с сентября по ноябрь 2020 года обе организации представили в казначейство подложные акты приемки выполненных работ, включая справки об их стоимости, затратах и счет-фактуру.

Читайте также
Деньги «Роскосмоса» улетели в Гонконг

По фальшивым документам «Респект-СМ» и «Баваль» получили от казначейства 59,8 млн руб., которыми их должностные лица распорядились по собственному усмотрению.

Как установило следствие, «Баваль» в действительности не выполнял какие-либо строительно-монтажные работы на космодроме, а «Респект-СМ», соответственно, их принять не мог.

Пока и в этом уголовном деле нет фигурантов. Следствие еще должно определиться с процессуальным статусом гендиректора «Респект-СМ» Алика Алексаняна, руководителя «Баваль» Баграта Мирзояна и топ-менеджеров ЦЭНКИ. Получить оперативно комментарии предпринимателей «Ъ» не удалось. В свою очередь, в «Роскосмосе» сообщили, что всячески содействуют следственным органам, не вмешиваясь в их работу.

Читайте также
И слышен нам не рокот водовода

Следует отметить, что в базе данных арбитражных судов можно найти три недавно поданных ЦЭНКИ к «Респект-СМ» иска, сумма которых, правда, в районе 100 млн руб. При этом компании являются партнерами не только в строительстве объектов космодрома, но и замороженного с 2015 года жилья для организаторов космических пусков в микрорайоне Звездный того же ЗАТО. Два последних из семи домов компания должна сдать в этом году.

Интересно, что незавершенные топливные хранилища Восточного уже становились предметом расследования. В прошлом году тем же СУ СКР было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в связи с вводом в эксплуатацию не до конца построенного водозабора, который вел к одному из них.

Все три фигуранта расследования, в том числе бывший директор по эксплуатации инфраструктуры—главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук, которых взяли под стражу сразу после начала расследования, сейчас уже находятся на свободе.

Господину Жуку и директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свое время объявил выговоры, уволив руководителя дирекции Восточного Евгения Рогозу. По некоторым данным, именно господина Жука следствие рассматривает сейчас в качестве одного из возможных фигурантов дела по ст. 286 УК РФ. Его представители прокомментировать эту информацию не смогли, сославшись на отсутствие официальных данных от следствия.

Юрий Сюн, Николай Сергеев

Во время загрузки произошла ошибка.
 Как появляется в России «цензура народных масс»
Суд отказался снимать Навального с учета, как склонного к побегу
ВЦИОМ: россияне готовы платить высокие налоги ради помощи бедным
Милонов предложил лишить пенсии одну из категорий россиян
Новая вакцина от коронавируса будет защищать от всех мутаций
Япония заявила России протест из-за задержания японского судна
Швыдкой сообщил о процессе возвращения скифского золота
Стадо из 15 диких слонов наводит ужас на жителей Китая (видео)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Первый обзор Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro: «умные» часы на HarmonyOS с термометром и eSIM Революция среди смарт-часов
Авто
«Калашников» запатентовал мотоцикл в стиле ретро (фото) Всего планируют выпустить 49 байков в стиле Иж-49
Кино
Боярская снова сыграет Ворону: первые фото со съемок Актриса вернулась к роли следователя СК
Новости партнеров
Вещи, которые необходимо выбросить: они заражают онкологией
Пройдите опрос: выскажите свое мнение о вакцинации
Расскажи, что нужно изменить в России: дай совет властям, пройдя опрос
Какой ты хочешь видеть Россию будущего: потрать 3 минуты на важный опрос
Gnezdo.ru
Не стало легендарного актера СССР. Вечная память
Киев перешел в наступление: переворот на Донбассе
Не забыли? 72-летняя Зита и Гита сегодня
Что стало со знаменитым красавцем из "Солдат"?
Леди
Валерия и ее молодая невестка выглядят как сестры Звездная родственницы отлично ладят
Дом
Крутые гаджеты, которые пригодятся в любом доме (фото)
Как выглядит маленькая функциональная квартира
Оформляем диван на подоконнике: 6 советов
7 интерьером с летним настроением
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь