По махинациям на космодроме Восточный возбуждены новые уголовные дела

По данным предварительного следствия, 15 июня 2020 года между дирекцией космодрома Восточный и АО ЦЭНКИ был заключен госконтракт на завершение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство комплекса производства и хранения компонентов ракетного топлива. Площадка № 3.2», который расположен в ЗАТО Циолковский Амурской области.
Через месяц руководство ЦЭНКИ подписало три соглашения со столичной строительной компанией ООО «Респект-СМ» на общую сумму более 4 млрд руб.
По версии следствия и согласно заключенным с ООО договорам, руководство ЦЭНКИ должно было перечислить партнеру в качестве авансовых платежей 10% стоимости контракта..
С конца июля по ноябрь 2020 года топ-менеджеры ЦЭНКИ, превысив свои должностные полномочия, направили «Респекту» в общей сложности 700 млн руб. При этом своих обязательств по строительно-монтажным работам на объекте общество выполнило всего на 100 млн руб., считает следствие.
В результате в отношении неустановленных должностных лиц ЦЭНКИ СУ СКР возбудило уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Предполагаемый ущерб, впрочем, может быть погашен, так как общество представило банковскую гарантию.
В другом уголовном деле, связанном с тем же объектом, речь идет уже о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как выяснилось в ходе предварительного расследования, к строительству комплекса для производства и хранения компонентов ракетного топлива было привлечено еще одно, аффилированное с «Респект-СМ» ООО — «Баваль».
У обеих организаций, в отличие от первого случая, на этот раз счета были в местном отделении Федерального казначейства, что позволяет государству контролировать финансовые операции. Однако, полагает следствие, с сентября по ноябрь 2020 года обе организации представили в казначейство подложные акты приемки выполненных работ, включая справки об их стоимости, затратах и счет-фактуру.
По фальшивым документам «Респект-СМ» и «Баваль» получили от казначейства 59,8 млн руб., которыми их должностные лица распорядились по собственному усмотрению.
Как установило следствие, «Баваль» в действительности не выполнял какие-либо строительно-монтажные работы на космодроме, а «Респект-СМ», соответственно, их принять не мог.
Пока и в этом уголовном деле нет фигурантов. Следствие еще должно определиться с процессуальным статусом гендиректора «Респект-СМ» Алика Алексаняна, руководителя «Баваль» Баграта Мирзояна и топ-менеджеров ЦЭНКИ. Получить оперативно комментарии предпринимателей «Ъ» не удалось. В свою очередь, в «Роскосмосе» сообщили, что всячески содействуют следственным органам, не вмешиваясь в их работу.
Следует отметить, что в базе данных арбитражных судов можно найти три недавно поданных ЦЭНКИ к «Респект-СМ» иска, сумма которых, правда, в районе 100 млн руб. При этом компании являются партнерами не только в строительстве объектов космодрома, но и замороженного с 2015 года жилья для организаторов космических пусков в микрорайоне Звездный того же ЗАТО. Два последних из семи домов компания должна сдать в этом году.
Интересно, что незавершенные топливные хранилища Восточного уже становились предметом расследования. В прошлом году тем же СУ СКР было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) в связи с вводом в эксплуатацию не до конца построенного водозабора, который вел к одному из них.
Все три фигуранта расследования, в том числе бывший директор по эксплуатации инфраструктуры—главный инженер ЦЭНКИ Владимир Жук, которых взяли под стражу сразу после начала расследования, сейчас уже находятся на свободе.
Господину Жуку и директору ЦЭНКИ Андрею Охлопкову глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в свое время объявил выговоры, уволив руководителя дирекции Восточного Евгения Рогозу. По некоторым данным, именно господина Жука следствие рассматривает сейчас в качестве одного из возможных фигурантов дела по ст. 286 УК РФ. Его представители прокомментировать эту информацию не смогли, сославшись на отсутствие официальных данных от следствия.
Юрий Сюн, Николай Сергеев
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