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13:05 (мск), источник: Газета.Ру

Задержаны мошенники, обокравшие 96-летнего ветерана Василия Пронина

Задержаны мошенники, которые обманули 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина, сидевшего рядом с Путиным на Параде Победы. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Источник: РИА "Новости"

«Полицейские задержали подозреваемых в мошенничестве в отношении ветерана ВОВ Василия Пронина», — говорится в сообщении.

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Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о похищении у Пронина 400 тыс. рублей. Отмечается, что ему позвонил лжеправоохранитель, который обманом убедил его снять с банковского счета и передать третьему лицу денежные средства якобы «для поиска мошенника». Ветеран, доверившись собеседнику, отправился в одно из отделений банка на юго-востоке столицы.

Однако в финансовой организации пожилому человеку отказали в снятии наличных. Там объяснили это тем, что его могут обокрасть мошенники. В другом отделении банка он все-таки сумел снять средства.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Василий Гаврилович Пронин — ветеран Великой Отечественной войны, принимал участие в битве на Курской дуге.

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