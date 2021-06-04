Бастрыкин освободил новосибирского полицейского, застрелившего задержанного

«Сегодня по поручению председателя СКР следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ее слова приводятся на сайте ведомства.
По версии следствия, 28 мая полицейские преследовали автомобиль, который не остановился по их требованию. В салоне были трое мужчин. После задержания автомобиля полицейские потребовали, чтобы один из них прошел в служебный автомобиль, но он отказывался. Утверждается, что он, а также пассажир автомобиля применяли силу в отношении полицейских и оскорбляли их. СКР сообщает, что полицейский «непроизвольно нажал на спусковой крючок» оружия, которое было направлено в сторону задерживаемого. 30 мая Векил Абдуллаев умер в больнице. После этого Гусева арестовали.
Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело полицейского и организовал служебную проверку в отношении новосибирских следователей, которые настояли на заключении гаишника под стражу.
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