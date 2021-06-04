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20:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Бастрыкин освободил новосибирского полицейского, застрелившего задержанного

Инспектора ГИБДД из Новосибирской области Александра Гусева освободили из СИЗО по поручению председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина. Полицейский при задержании «непроизвольно» выстрелил в 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. СКР сообщил о задержании двух подозреваемых в применении насилия к полицейским.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня по поручению председателя СКР следователь изменил меру пресечения в отношении полицейского, избрав подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко. Ее слова приводятся на сайте ведомства.

По версии следствия, 28 мая полицейские преследовали автомобиль, который не остановился по их требованию. В салоне были трое мужчин. После задержания автомобиля полицейские потребовали, чтобы один из них прошел в служебный автомобиль, но он отказывался. Утверждается, что он, а также пассажир автомобиля применяли силу в отношении полицейских и оскорбляли их. СКР сообщает, что полицейский «непроизвольно нажал на спусковой крючок» оружия, которое было направлено в сторону задерживаемого. 30 мая Векил Абдуллаев умер в больнице. После этого Гусева арестовали.

Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело полицейского и организовал служебную проверку в отношении новосибирских следователей, которые настояли на заключении гаишника под стражу.

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