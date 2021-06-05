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19:16 (мск), источник: ТАСС

Суд арестовал двух телефонных мошенников, обманувших ветерана войны Василия Пронина

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Кузьминский суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца двух мужчин, задержанных за телефонное мошенничество в отношении ветерана Великой Отечественной войны Василия Пронина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением суда удовлетворены ходатайства следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Конькова и Руслана Алимирзаева, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Срок избранной меры — до 1 августа», — сказала пресс-секретарь суда Карина Каленая.

В ходе заседания адвокаты обвиняемых просили избрать подзащитным меру пресечения, не связанную с лишением свободы, например, залог, запрет определенных действий или домашний арест.

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Решение суда не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции в установленные законом сроки. Никто из арестованных вину не признает, каждый из них заявляет, что его «подставил человек из интернета».

Ранее сообщалось, что московские полицейские разыскивают телефонных мошенников, укравших 400 тыс. рублей у ветерана Великой Отечественной войны. По данным полиции, ветерану позвонил неизвестный и представился сотрудником правоохранительных органов. Он убедил Пронина снять с личного банковского счета 400 тыс. рублей и передать их третьему лицу якобы для задержания с поличным мошенника.

Накануне подозреваемые были задержаны. По данным официального представителя МВД Ирины Волк, в ходе обысков у них изъяли средства связи, банковские карты, деньги. По ее словам, проверяется информация об аналогичных преступлений со стороны аферистов. Прокурор Москвы контролирует расследование уголовного дела.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее назвал саму ситуацию чудовищной. 96-летний ветеран, участник битвы на Курской дуге Василий Пронин 9 мая был гостем на параде Победы на Красной площади и сидел рядом с президентом России Владимиром Путиным, который помог надеть ему куртку.

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