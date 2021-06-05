Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 5 июняОбразование российской полиции, "Чума ХХ века", день рождения Барбары Брыльски и другие события
Фоторепортажи
10Портрет Гагарина из роз и Венера Милосская из кредиток
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
20:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Двух переплывших пограничную реку россиян задержали на Украине

Украинские пограничники задержали в районе населенного пункта Лукашовка двух россиян 1980 и 1982 года рождения, которые незаконно пересекли границу. Российские граждане переплыли пограничную реку Ворсклу, потому что хотели добраться до Одессы и отдохнуть на Черноморском побережье.

«Сегодня утром, 5 июня, пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Лукашовка, неподалеку от границы задержал двух граждан РФ. Мужчины 1980 и 1982 года рождения, незаконно пересекли границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв пограничную реку Ворсклу», — сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.

При себе у россиян были только водительские права и рюкзак с личными вещами, отмечается в материале. Они рассказали правоохранителям, что хотели добраться до Одессы и отдохнуть на Черноморском побережье, а незаконный путь выбрали из-за карантинных ограничений.

«Также пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд на Украину на три года за нарушение украинского законодательства. Тогда россиянин в аэропорту Жуляны устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины, совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд», — говорится в сообщении.

Сейчас россияне задержаны для выяснения всех обстоятельств нарушения, им грозит административная ответственность и запрет на въезд на Украину на пять и десять лет.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Почему должна быть «зеленая партия», если в стране вообще партий нет?
Россия в течение месяца откажется от доллара
Кудрин рассказал о судьбе доллара в России
Moody’s сообщило о риске отключения России от платежных систем
Стало известно, кто сыграет в финале чемпионата мира по хоккею
В Госдуме предложили отменить маткапитал для некоторых россиян
Сборная России по футболу победила в последнем матче перед Евро
В Канаде выявлена вспышка неизвестной болезни
Хоккей после пандемии
Сборная России без флага и гимна
Товары для дома
Как пережить отключение горячей воды? Объясняем
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 1044
Картинки 801
Забавные картинки 615
Боюсь ехать в отпуск 475
Леди
От джинсы до баски: 3 пары шортов, которые не надо носить От каких моделей стилисты предлагают отказаться
Дом
5 интерьеров со спальней на антресоли
10 способов уменьшить количество пыли дома
8 дел в саду, которые надо закончить до середины лета
Топ-3 кофеварки с AliExpress
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь