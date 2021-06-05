Двух переплывших пограничную реку россиян задержали на Украине

«Сегодня утром, 5 июня, пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Лукашовка, неподалеку от границы задержал двух граждан РФ. Мужчины 1980 и 1982 года рождения, незаконно пересекли границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв пограничную реку Ворсклу», — сообщается на сайте госпогранслужбы Украины.
При себе у россиян были только водительские права и рюкзак с личными вещами, отмечается в материале. Они рассказали правоохранителям, что хотели добраться до Одессы и отдохнуть на Черноморском побережье, а незаконный путь выбрали из-за карантинных ограничений.
«Также пограничники выяснили, что одному из них в 2019 году запрещали въезд на Украину на три года за нарушение украинского законодательства. Тогда россиянин в аэропорту Жуляны устроил дебош, выкрикивал оскорбления в отношении государства и сотрудников Госпогранслужбы Украины, совершил провокационные действия в отношении попытки дальнейшего нападения на пограничный наряд», — говорится в сообщении.
Сейчас россияне задержаны для выяснения всех обстоятельств нарушения, им грозит административная ответственность и запрет на въезд на Украину на пять и десять лет.