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6 июня, источник: ТАСС

В России выявили 9 163 заразившихся коронавирусом за сутки

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 9 163, до 5 126 437. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,18%.

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Источник: РИА "Новости"

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Республике Тыва, Еврейской автономной области, Республике Северная Осетия-Алания (по 0,04%), в Ямало-Ненецком автономном округе, Кабардино-Балкарской Республике (по 0,05%). В частности, за сутки был выявлен 861 случай заражения в Санкт-Петербурге, 773 — в Московской области, 161 — в Нижегородской области, 157 — в Ростовской области, 142 — в Воронежской области. По данным штаба, в настоящее время в России продолжают лечение 266 204 человека.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 7 369, до 4 736 446. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92,4% от общего числа заразившихся. В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 897 пациентов в Санкт-Петербурге, 679 — в Московской области, 301 — в Ростовской области, 202 — в Республике Саха (Якутия), 145 — в Саратовской области.

В России зарегистрировали 351 смерть из-за коронавируса за сутки. Днем ранее этот показатель составлял 399. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 123 787 человек. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,41%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 43 летальных случая в Санкт-Петербурге, 16 — в Воронежской области, по 11 — в Ленинградской, Самарской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 2 936, до 1 198 007. В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,25%. Днем ранее было выявлено 2 897 случаев.

За сутки в Москве зарегистрировали 61 смерть из-за коронавируса, их общее число составило 20 469.

По выздоровлению был выписан 1 741 пациент за сутки, за все время выздоровели 1 076 346. В настоящее время в столице продолжают лечение 101 192 человека.

Этот материал опубликован более суток назад. Поэтому данные, приведенные в нем, могут устареть и не совпадать с текущими.
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