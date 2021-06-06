Умер сценарист фильма «Мимино» Резо Габриадзе

«Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, лауреата государственной премии имени Шота Руставели, выдающегося писателя, художника, режиссера театра и кино Резо Габриадзе», — говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что уход мастера из жизни — невосполнимая утрата для грузинской культуры.
Габриадзе родился в июне 1936 года в городе Кутаиси (край Имерети). Он является автором сценариев более чем 35 грузинских и советских фильмов, в том числе «Мимино», «Не горюй!», «Квеври», «Чудаки», «Серенада».
Габриадзе также создал иллюстрации более чем к 50 книгам. В 1981 году он основал Тбилисский театр марионеток, здание которого по сей день считается одной из достопримечательностей столицы благодаря своей интересной архитектуре.
Габриадзе является автором памятника Чижику-Пыжику, установленного в 1994 году в Санкт-Петербурге. В 2018 году полнометражный мультфильм «Знаешь, мама, где я был?», снятый его сыном Леваном, получил российскую премию в области анимации «Икар» за лучший сценарий.