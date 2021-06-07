В Японии арестовали помощника капитана траулера «Амур»

«Только что мы получили информацию об аресте третьего помощника капитана, который стоял на вахте», — отметили в диппредставительстве.
В береговой охране Момбэцу ТАСС подтвердили эти сведения, добавив, что арест 38-летнего Павла Добрянского был произведен в 09:46 по местному времени (03:46 мск).
Адвокат, которому предстоит защищать арестованного помощника капитана, прибудет в Момбэцу во вторник. «Согласно полученной и проверенной нами информации, адвокат судовладельцем нанят: завтра он выдвинется из Саппоро в Момбэцу», — сообщили в генконсульстве. Там отметили, что на предъявление официальных обвинений у японской прокуратуры есть 72 часа.
Арест был произведен по подозрению в ненадлежащем управлении судном, повлекшем за собой гибель трех человек, в момент задержания состояние третьего помощника капитана оценивалось как удовлетворительное, сообщили в диппредставительстве.
Изначально японское агентство Кyodo сообщило об аресте штурмана российского судна, однако затем скорректировало информацию. Третьего помощника капитана, несшего вахту в момент инцидента, арестовали по подозрению в непредумышленном убийстве, ему вменяется в вину столкновение со шхуной, повлекшее за собой смерть японских рыбаков.
2 июня окружной суд северного города Асахикава постановил задержать судно «Амур» для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые необходимы для продолжения плавания.
Инцидент произошел 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на борту японской рыболовной шхуны «Хокко-мару — 8», погибли. Двое выживших были доставлены на берег, угрозы их жизням нет. «Амур» принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске.