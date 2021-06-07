В Пакистане при столкновении поездов погибли 30 человек

Как передает местный портал ARY News, авария произошла в городе Готки (провинция Синд) между двумя железнодорожными станциями. По словам представителя полиции Усмана Абдуллы, один поезд врезался в другой, который сошел с рельсов. Он сообщил, что несколько человек находятся под обломками.
На место прибыли спасатели и полиция, пострадавших доставляют в больницы.
Что именно стало причиной столкновения, пока не ясно, передает Associated Press.
Движение поездов в районе аварии приостановлено.
В марте два поезда столкнулись в египетской провинции Сохаг. Погибли более 30 человек. Авария произошла после того, как один из пассажиров сорвал стоп-кран.
В конце мая при столкновении поездов в столице Малайзии Куала-Лумпуре пострадали минимум 166 человек, почти 50 из них получили серьезные травмы. Как сообщили в полиции, в одном поезде были 232 человека, другой состав шел порожняком, его запуск был пробным. Полиция уточнила, что пустой поезд должен был идти по другому пути. По ее данным, тестируемый состав вел машинист, вторым автономно управляла навигационная система.