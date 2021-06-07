13:12 (мск), источник: РБК
Выдворенный ФСБ украинец отвечал за IP-адреса в Рунете
Украинец, о задержании и выдворении которого отчиталась ФСБ, оказался представителем
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Украинец Алексей Семеняка, которого ФСБ назвала агентом СБУ и выслала из России, оказался бывшим исполнительным директором компании, занимающейся противодействием
По словам собеседника РБК, Семеняку обвиняют в нежелательных контактах с гражданами Украины во время командировок в эту страну. Однако, как подчеркнул источник, командировки, о которых идет речь, состоялись около двух лет назад.
Семеняка отказался от комментариев.
Локальные регистраторы, в свою очередь, присваивают
Представителем RIPE NCC Семеняка стал в 2016 году. До работы в Qrator Labs и RIPE NCC Cеменяка работал в «Мегафоне» на должности руководителя группы услуг пакетных сетей центра обработки данных (ЦОД), а также в «Яндексе».
О задержании и выдворении Семеняки спецслужба сообщила утром 7 июня. По данным ФСБ, он занимался «разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб», его координировали сотрудники СБУ.
Семеняка подтвердил, что поддерживал «длительные отношения» с представителями СБУ и оказывал им «разноплановую консультационную помощь», говорится в сообщении ЦОС ФСБ.
Владислав Скобелев, Мария Лисицына