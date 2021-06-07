Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Власти поддержали закон о праве ребенка гостить у бабушки с дедушкой В законодательстве предлагают прописать право ребенка на «пребывание» с близкими родственниками
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
13:12 (мск), источник: РБК

Выдворенный ФСБ украинец отвечал за IP-адреса в Рунете

Украинец, о задержании и выдворении которого отчиталась ФСБ, оказался представителем ИТ-организации RIPE NCC, которая занимается распределением интернет-ресурсов. Ему запрещен въезд в Россию на 25 лет.

Источник: РИА "Новости"

Украинец Алексей Семеняка, которого ФСБ назвала агентом СБУ и выслала из России, оказался бывшим исполнительным директором компании, занимающейся противодействием DDoS-атакам, Qrator Labs и директором по внешним связям в Восточной Европе и Средней Азии организации RIPE Network Coordination Centre (RIPE NCC). Об этом РБК сообщил источник, знакомый с ситуацией. Корреспондент РБК знакомый с Семенякой узнал его на распространенных ФСБ фотографиях.

По словам собеседника РБК, Семеняку обвиняют в нежелательных контактах с гражданами Украины во время командировок в эту страну. Однако, как подчеркнул источник, командировки, о которых идет речь, состоялись около двух лет назад.

Семеняка отказался от комментариев.

RIPE NCC распределяет ресурс IP-адресов между локальными регистратурами в России, Европе и на Ближнем Востоке (всего в мире пять таких регистратур).
Новость
Оппозиционный блогер задержан в Минске

Локальные регистраторы, в свою очередь, присваивают IP-адреса конечным пользователям. Семеняка занимается взаимодействием с заинтересованными лицами по технологическим вопросам.

Представителем RIPE NCC Семеняка стал в 2016 году. До работы в Qrator Labs и RIPE NCC Cеменяка работал в «Мегафоне» на должности руководителя группы услуг пакетных сетей центра обработки данных (ЦОД), а также в «Яндексе».

О задержании и выдворении Семеняки спецслужба сообщила утром 7 июня. По данным ФСБ, он занимался «разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб», его координировали сотрудники СБУ.

Семеняка подтвердил, что поддерживал «длительные отношения» с представителями СБУ и оказывал им «разноплановую консультационную помощь», говорится в сообщении ЦОС ФСБ.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владислав Скобелев, Мария Лисицына

 «Мы должны всех кормить, что ли?»: главные заявления ПМЭФ-2021
В ДТП погибла бывшая солистка Мариинского театра Римма Волкова
СМИ узнали об отказе Байдена от разговора с Зеленским
Умер режиссер и народный артист России Валерий Лонской
С 1 августа некоторые россияне могут потерять пенсии
Самый богатый человек в мире полетит в космос 20 июля
Застрявшее в Суэцком канале судно стало героем детской книжки
В Польше вор украл 591 лотерейный билет, но ничего не выиграл
10 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя (фото)
Большой хоккей в Риге
Сборная России без флага и гимна
Hi-Tech
Почему нельзя сидеть на стиральной машине Причины, по которым нельзя садиться на стиральную машину во время стирки
Авто
Самый богатый человек в мире полетит в космос на своем корабле Джефф Безос объявил, когда состоится его первый полет
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Заводить детей или нет. 262
сколько стоит качество жизни 126
Второй ребёнок Гарри и Меган. 97
Кодирование, у кого есть опыт? 91
Леди
Что Хелена Бонем Картер и другие звезды надели на премию BAFTA Знаменитости вышли на красную дорожку в Лондоне
Дом
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
7 ошибок в оформлении остекленного балкона
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Как справиться со стрессом во время ремонта?
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь