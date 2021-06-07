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15:59 (мск), источник: Коммерсантъ

Вода из Днепра потекла в Крым сквозь разрушающуюся дамбу

Поступающая в Крым через разрушающуюся на Украине дамбу днепровская вода может быть загрязнена, заявил журналистам депутат Госдумы Андрей Козенко. Ранее сообщения о протечке дамбы, построенной в 2014 году на 91-м км Северо-Крымского канала, появились в украинских СМИ.

Источник: РИА "Новости"

«Семь лет назад у нас уже была серьезная угроза химического заражения воды, еще до перекрытия канала. Были пойманы диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего от этой воды пока что ждать не приходится», — рассказал депутат.

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Проблемы с водоснабжением в Крыму начались в 2014 году после его вхождения в состав России. Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал обеспечивала материковая часть Украины, после присоединения полуострова к РФ он был перекрыт украинскими властями.

С 2020 года из-за продолжительной засухи подачу воды в Евпатории, Ялте, Симферополе и почти четырех десятках близлежащих населенных пунктов осуществляли по графику. Правительство РФ выделило на водоснабжение полуострова почти 5 млрд руб., в марте 2021 года — еще 3 млрд руб.

По словам представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича (офис постпреда с 2014 года находится в Херсонской области), Киев не намерен восстанавливать подачу днепровской воды на полуостров до момента его возвращения в состав страны и будет укреплять дамбу.

Александр Дремлюгин, Симферополь

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