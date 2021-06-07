Вода из Днепра потекла в Крым сквозь разрушающуюся дамбу

«Семь лет назад у нас уже была серьезная угроза химического заражения воды, еще до перекрытия канала. Были пойманы диверсанты, которые это замышляли. Ничего хорошего от этой воды пока что ждать не приходится», — рассказал депутат.
Проблемы с водоснабжением в Крыму начались в 2014 году после его вхождения в состав России. Ранее до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал обеспечивала материковая часть Украины, после присоединения полуострова к РФ он был перекрыт украинскими властями.
С 2020 года из-за продолжительной засухи подачу воды в Евпатории, Ялте, Симферополе и почти четырех десятках близлежащих населенных пунктов осуществляли по графику. Правительство РФ выделило на водоснабжение полуострова почти 5 млрд руб., в марте 2021 года — еще 3 млрд руб.
По словам представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича (офис постпреда с 2014 года находится в Херсонской области), Киев не намерен восстанавливать подачу днепровской воды на полуостров до момента его возвращения в состав страны и будет укреплять дамбу.
Александр Дремлюгин, Симферополь