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17:36 (мск), источник: Lenta.Ru

Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали на 17 миллионов рублей

С августа 2020 года вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали почти на 17 миллионов рублей за отсутствие тестов на COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные столичного управления Роспотребнадзора.

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Источник: Reuters

По информации ведомства, в настоящее время 1343 москвича получили штрафы на общую сумму 16 миллионов 974 тысячи рублей.

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Уточняется, что с 1 августа 2020 года на граждан, вернувшихся из-за рубежа и не занесших результаты тестирования на коронавирус, составлено 3622 протокола об административных правонарушениях. Данная статья предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

В Роспотребнадзоре отметили, что сумма штрафа за отсутствие теста может достигать 300 тысяч рублей, если действия туриста повлекут причинение вреда здоровью других людей.

15 апреля стало известно, что Роспотребнадзор обязал всех прибывающих из-за границы россиян сдавать ПЦР-тест на коронавирус в течение трех дней с момента возвращения и загружать его результат на сайт госуслуг.

Ранее в 2020 году сообщалось, что москвичей, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данные о проведении теста на коронавирус, оштрафовали на четыре миллиона рублей.

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