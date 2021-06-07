17:36 (мск), источник: Lenta.Ru
Вернувшихся из-за границы россиян оштрафовали на 17 миллионов рублей
С августа 2020 года вернувшихся
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По информации ведомства, в настоящее время 1343 москвича получили штрафы на общую сумму 16 миллионов 974 тысячи рублей.
Уточняется, что с 1 августа 2020 года на граждан, вернувшихся
В Роспотребнадзоре отметили, что сумма штрафа за отсутствие теста может достигать 300 тысяч рублей, если действия туриста повлекут причинение вреда здоровью других людей.
15 апреля стало известно, что Роспотребнадзор обязал всех прибывающих
Ранее в 2020 году сообщалось, что москвичей, вернувшихся