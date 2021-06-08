10:48 (мск), источник: Life.ru
Церковь из фильма «Остров» в Карелии сгорела дотла
Здание стало местной достопримечательностью, однако было бесхозным. Кому оно помешало, пока не известно.
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«07.06.2021 г. в 17 часов 38 минут подразделения ГКУ РК “ОПС по Кемскому району” (шесть человек и две единицы техники) привлекались для ликвидации пожара в бесхозном строении по адресу п. Рабочеостровск, район улицы Портовая на берегу залива Белого моря. Пожар ликвидирован», — говорится в сообщении местного пожарного отделения.