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12:30 (мск), источник: РБК

Власти увидели риск радиационного загрязнения под Петербургом

Режим повышенной готовности в поселке Кузьмолово власти ввели из-за оставшихся бесхозными радиационных материалов. Власти заверили, что опасности для жителей нет, радиационная обстановка находится под наблюдением.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко своим постановлением ввел режим повышенной готовности в поселке городского типа Кузьмолово Всеволожского района из-за возможности радиационного загрязнения.

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Документ опубликован на сайте правительства области.

Первым пунктом в документе говорится, что из-за сложившейся ситуации на территории Радиационного комплекса, который ранее входил в состав ФГУП РНЦ «Прикладная химия», обстановку следует признать «предрасположенной к возникновению радиационного загрязнения».

«Ввести с 10 часов 8 июня 2021 года не территории муниципального образования “Кузьмоловское городское поселение” Всеволжского муниципального района Ленинградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС», — говорится в документе.

Границами зоны, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, определена в радиусе одного километра вокруг Радиационного комплекса.

Вице-губернатор по безопасности Ленинградской области Михаил Ильин сообщил журналистам, что «режим повышенной готовности введен в связи с передачей полномочий на ведение объектом, который имеет потенциальную радиационную опасность», превышений радиационного фона не фиксируется.

Российский научный центр «Прикладная химия» является градообразующим предприятием в Кузьмолово и входит в госкорпорацию «Ростех». По информации на сайте предприятия, его разработки направлены на обеспечение важнейших отраслей промышленности: химической, оборонной, холодильной, медицинской, радиоэлектронной, агропромышленного комплекса и других. РБК направил запрос представителю «Ростеха».

Как пишет 47news, причиной введения режима повышенной готовности стал конфликт между чиновниками и руководством «РНЦ Прикладная химия».

По словам источников в правительстве Ленинградской области, в прошлом году предприятие сменило форму собственности, однако открытым остался вопрос о том, кто будет заниматься охраной объектов. На сайте предприятия говорится об изменении формы собственности: АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» является правопреемником ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».

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«Предприятие, в частности, еще с советских времен занимается производством химических материалов для оборонного и ракетно-космического комплекса России. Соответственно, на производстве есть опасные с радиационной точки зрения материалы, которые необходимо охранять особым образом», — пишет 47news.

Как пояснил РБК глава Всеволожского района Андрей Низовский, введение режима связано с конфликтом между руководством предприятия «Прикладная химия» и Росимуществом. По его словам, предприятие сообщило, не хочет больше отвечать за «бочки с каким-то веществом», которые находились под его ответственностью до конца мая.

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин заявил, что режим повышенной готовности введен из-за передачи от одного ведомства другому объекта с потенциальной радиационной опасности, сообщает «47 канал».

РБК направил запросы в администрацию Кузьмолово и пресс-службу Росимущества.

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