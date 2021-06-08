Власти увидели риск радиационного загрязнения под Петербургом

12:30 (мск), источник: РБК
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Режим повышенной готовности в поселке Кузьмолово власти ввели
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Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко своим постановлением ввел режим повышенной готовности в поселке городского типа Кузьмолово Всеволожского района
Документ опубликован на сайте правительства области.
Первым пунктом в документе говорится, что
«Ввести с 10 часов 8 июня 2021 года не территории муниципального образования “Кузьмоловское городское поселение” Всеволжского муниципального района Ленинградской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы РСЧС», — говорится в документе.
Российский научный центр «Прикладная химия» является градообразующим предприятием в Кузьмолово и входит в госкорпорацию «Ростех». По информации на сайте предприятия, его разработки направлены на обеспечение важнейших отраслей промышленности: химической, оборонной, холодильной, медицинской, радиоэлектронной, агропромышленного комплекса и других. РБК направил запрос представителю «Ростеха».
Как пишет 47news, причиной введения режима повышенной готовности стал конфликт между чиновниками и руководством «РНЦ Прикладная химия».
По словам источников в правительстве Ленинградской области, в прошлом году предприятие сменило форму собственности, однако открытым остался вопрос о том, кто будет заниматься охраной объектов. На сайте предприятия говорится об изменении формы собственности: АО «РНЦ «Прикладная химия (ГИПХ)» является правопреемником ФГУП «РНЦ «Прикладная химия».
«Предприятие, в частности, еще с советских времен занимается производством химических материалов для оборонного и
Как пояснил РБК глава Всеволожского района Андрей Низовский, введение режима связано с конфликтом между руководством предприятия «Прикладная химия» и Росимуществом. По его словам, предприятие сообщило, не хочет больше отвечать за «бочки с
РБК направил запросы в администрацию Кузьмолово и
Владислав Гордеев, Любовь Порываева
При участии: Тимофей Дзядко