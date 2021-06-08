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12:42 (мск), источник: Коммерсантъ

Петербург возглавил список городов России по числу «пьяных» преступлений

Санкт-Петербург возглавил список российских городов, где зафиксировано наибольшее количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. На втором месте — Москва и Челябинск, замкнула тройку Самара. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на исследование компании «Delta Системы безопасности».

Источник: РИА "Новости"

В 2020 году число таких происшествий выросло на 26% (по сравнению с 2019-м), а в Челябинске — на 2%. Эксперты считают, что в Москве такие показатели обусловлены длительным карантином и общей неопределенностью ситуации, в которой находились горожане, «поэтому в состоянии опьянения многие были готовы к совершенно “неожиданным” приключениям».

Замкнули список Нижний Новгород и Казань.

Самыми «трезвыми» оказались Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган.
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В ходе исследования специалисты Delta проанализировали более 100 тыс. тревожных вызовов за 2019, 2020 и 2021 годы и зафиксировали рост числа преступлений, совершаемых лицами в состоянии алкогольного опьянения. Эксперты убеждены, что это связано с карантином, который вводился на фоне пандемии COVID-19.

Помимо этого характер таких правонарушений практически не меняется, говорится в исследовании. Самые популярные среди них — дебош и открытые конфликты. На втором месте кражи и их попытки, замыкает тройку нарушение общественного порядка.

В мае аналитическая компания Verisk Maplecroft представила рейтинг самых опасных городов мира, в котором первые семь строчек заняли иракские города, а самым опасным был признан Багдад. Среди европейских городов лишь три попали в категорию чрезвычайно опасных для проживания — это Луганск, Донецк и Грозный.

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