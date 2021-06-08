14:16 (мск), источник: Forbes
В работе сайтов CNN, The New York Times и других крупнейших изданий произошел сбой
Неполадки в работе возникли у целого ряда крупных западных сайтов и
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Пользователи пожаловались на сбои в работе сразу нескольких популярных сайтов СМИ и
В частности, не открываются сайты CNN, The New York Times, Financial Times, американского Forbes, британской The Guardian и французской Le Monde. Пользователи сообщают на Downdetector о неполадках в работе сервиса видеотрансляций Twitch, который популярен у геймеров: число жалоб на сбои к 13:14 мск достигло почти 2000. 375 сообщений поступило на Downdetector о сбое у популярного форума Reddit, 211 — у сервиса для разработчиков Github. Больше 50 жалоб поступило на некорректную работу Spotify. Акции Spotify на фоне сбоя перед открытием основных торгов снижались на 1,7%, но затем практически отыграли потери, следует из данных биржи Nasdaq.
Downdetector на сайте указывает, что «масштабный сбой» может быть у сервиса Fastly — американского поставщика облачных вычислений. О том же написал в Twitter
Позже Тейлор добавил, что Fastly объявил об исправлении ошибки. Но для восстановления работы некоторых сайтов может потребоваться время
Ринат Таиров