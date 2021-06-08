ФБР придумало убийцам и наркоторговцам приложение и поймало 800 человек

Сотрудники правоохранительных органов из порядка 20 стран провели операцию по задержанию более 800 человек, подозреваемых в преступлениях, сообщается на сайте Европола.
Международная операция под названием Trojan Shield («Троянский щит») стала одной из крупнейших и наиболее сложных в области борьбы с криминальной деятельностью, говорится в сообщении. В ней приняли участие ФБР, Управление по борьбе с наркотиками США, национальная полиция Нидерландов, управление полиции Швеции, федеральная полиция Австралии и другие ведомства.
Как говорится в заявлении Европола, за последние дни силовики провели в 16 странах более 700 обысков и задержали сотни человек.
Они обнаружили более 8 т кокаина, 22 т каннабиса и смолы каннабиса, 2 т синтетических наркотиков (амфетамин и метамфетамин) и 6 т прекурсоров синтетических наркотиков. Помимо этого, правоохранительные органы изъяли 250 единиц оружия, 55 люксовых автомобилей и более $48 млн в различной валюте и криптовалютах.
Операция разрабатывалась с 2019 года. В ее рамках сотрудники ФБР создали платформу для обмена зашифрованными сообщениями ANOM.
Как сообщает Би-би-си, устройства с установленным приложением были тайно распространены среди подозреваемых, что позволило полиции отслеживать их разговоры о контрабанде наркотиков, отмывании денег и планах убийств.
Всего было подготовлено около 12 тыс. устройств, ими пользовались преступники более чем в 100 странах, правоохранительные органы изучили 27 млн сообщений.
В Австралии задержали 224 человека и закрыли шесть подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, также было изъято огнестрельное оружие и десятки миллионов долларов наличными. В Нидерландах задержали 35 подозреваемых.
Как передает Deutsche Welle, прокуратура Франкфурта сообщила о задержании более 70 человек по всей Германии. Правоохранительные органы провели обыски на 150 объектах, основная часть следственных действий прошла в федеральной земле Гессен в центральной части страны.