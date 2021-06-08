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16:22 (мск), источник: РБК

ФБР придумало убийцам и наркоторговцам приложение и поймало 800 человек

В ходе операции «Троянский щит», которую провели ФБР, полиция Австралии, Нидерландов и других стран, по всему миру задержали сотни подозреваемых в отмывании денег и других преступлениях. У них изъяли крупные партии наркотиков.

Источник: Australian Federal Police

Сотрудники правоохранительных органов из порядка 20 стран провели операцию по задержанию более 800 человек, подозреваемых в преступлениях, сообщается на сайте Европола.

Международная операция под названием Trojan Shield («Троянский щит») стала одной из крупнейших и наиболее сложных в области борьбы с криминальной деятельностью, говорится в сообщении. В ней приняли участие ФБР, Управление по борьбе с наркотиками США, национальная полиция Нидерландов, управление полиции Швеции, федеральная полиция Австралии и другие ведомства.

Как говорится в заявлении Европола, за последние дни силовики провели в 16 странах более 700 обысков и задержали сотни человек.
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Они обнаружили более 8 т кокаина, 22 т каннабиса и смолы каннабиса, 2 т синтетических наркотиков (амфетамин и метамфетамин) и 6 т прекурсоров синтетических наркотиков. Помимо этого, правоохранительные органы изъяли 250 единиц оружия, 55 люксовых автомобилей и более $48 млн в различной валюте и криптовалютах.

Операция разрабатывалась с 2019 года. В ее рамках сотрудники ФБР создали платформу для обмена зашифрованными сообщениями ANOM.

Как сообщает Би-би-си, устройства с установленным приложением были тайно распространены среди подозреваемых, что позволило полиции отслеживать их разговоры о контрабанде наркотиков, отмывании денег и планах убийств.

Всего было подготовлено около 12 тыс. устройств, ими пользовались преступники более чем в 100 странах, правоохранительные органы изучили 27 млн сообщений.

В Австралии задержали 224 человека и закрыли шесть подпольных лабораторий по изготовлению наркотиков, также было изъято огнестрельное оружие и десятки миллионов долларов наличными. В Нидерландах задержали 35 подозреваемых.

Как передает Deutsche Welle, прокуратура Франкфурта сообщила о задержании более 70 человек по всей Германии. Правоохранительные органы провели обыски на 150 объектах, основная часть следственных действий прошла в федеральной земле Гессен в центральной части страны.

Наталия Анисимова

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