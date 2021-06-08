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15:37 (мск), источник: Коммерсантъ

Сенат США заявил, что полиция и спецслужбы знали о готовящемся штурме Капитолия

Службы правопорядка, в том числе полиция Капитолия, знали о готовящемся штурме здания Конгресса США, но не приняли никаких мер, чтобы подготовиться к нему. К такому выводу пришли члены двух сенатских комитетов, проводившие проверку инцидента.

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фотографий

6 января сторонники Трампа ворвались в Капитолий в Вашингтоне. Они хотели сорвать утверждение победы демократа Джо Байдена на президентских выборах. В результате беспорядков погибли пять человек. Нападение на Капитолий стало поводом ко второму объявлению импичмента Дональду Трампу, но Сенат оправдал его.

Как отмечается в докладе, опубликованном комитетом Сената по процедурным вопросам и комитетом по вопросам национальной безопасности, полиция Капитолия владела информацией о готовящемся штурме. В частности, ее сотрудники видели сообщения протрамповских активистов на различных форумах, в которых говорилось о намерении штурмовать здание Конгресса. Кроме того, на одном из сайтов сторонников Дональда Трампа активно обсуждалась система тоннелей под Капитолием.

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В комментариях говорилось, что демонстранты должны как окружить само здание, так и перекрыть выходы из тоннелей. В распоряжении полиции была информация и о том, что демонстранты намерены взять с собой оружие и «готовятся к войне».

В докладе также говорится о провале американских спецслужб, в том числе ФБР и Министерства национальной безопасности, от которых полиция Капитолия должна получать информацию о любых потенциальных угрозах. Однако ни одного документа о готовящейся атаке полицейские, охраняющие Конгресс, так и не получили. В результате полиция Капитолия оказалась просто неготовой к отражению нападения демонстрантов, равно как не смогла и предотвратить его.

Полиция Капитолия опубликовала заявление, в котором она согласилась с тем, что обмен разведданными между правоохранительными органами должен быть более активным. Кроме того, полиция призналась, что ей стоит улучшить собственную работу с разведданными. «USCP использует разведданные от каждого федерального агентства. Ни разу до 6-го числа мы не получали достоверных разведданных о крупномасштабной атаке», — говорится в сообщении.

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Кирилл Сарханянц

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