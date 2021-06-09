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04:17 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Минприроды пожаловалось в Генпрокуратуру на регионы за сокрытие данных о возгораниях

Минприроды пожаловалось в Генпрокуратуру на власти Якутии и Иркутской области, которые в несколько раз занижают данные о лесных пожарах. По данным ведомства, якутские чиновники отчитываются о возгораниях на 1,4 тыс. га, а иркутские — на 4,2 тыс. га, в то время как, по данным со спутников, огнем в этих регионах охвачено по 24 тыс. га. Несколько лет к проблеме недостоверной информации привлекали внимание экологи. В Минприроды ее признавали, однако столь жестких действий не предпринимали.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

«Считаем необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности указанных регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер и управленческих решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров», — говорится в письме (копия есть у «Ъ») главы Минприроды Александра Козлова в Генпрокуратуру.

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Речь идет о Якутии и Иркутской области. В Минприроды, ссылаясь на данные Информсистемы государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ), указывают, что власти этих субъектов занижают данные о природных возгораниях.

Так, власти Якутии отчитываются, что в Нюрбинском лесничестве пожары составляют 1057 га, однако, по данным ИСДМ, площадь превышает 20 тыс. га. По Сунтарскому лесничеству регион сообщает о 320 га, охваченных огнем (по данным со спутников, более 3 тыс. га), а в Ленском лесничестве, согласно отчету властей, вообще нет пожаров (653 га).

Власти Иркутской области отчитываются о возгораниях на 1,6 га в Катаганском лесничестве (по данным ИСДМ, речь идет о почти 17 тыс. га), о 2,4 тыс. га — в Магистральном лесничестве (7 тыс. га), а также о 202 га — в Мамском лесничестве (413 га).

«Не давать достоверные данные — это профессиональное преступление, — приводит слова Козлова пресс-служба Минприроды — Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности. От точных данных зависит, какие меры надо принимать в борьбе с лесными пожарами, сколько сил для тушения необходимо привлечь. Возможно, что требуется помощь соседних регионов. И, конечно, это защита людей, населенных пунктов».

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Министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев подтвердил «Ъ» расхождения данных по действующим с 2 июня пяти лесным пожарам. По его словам, в период действия лесного пожара точность измерений является «условной»: «Система ИСДМ фиксирует не только саму термоточку, но и площадь термического воздействия от лесного пожара, которая значительно больше — в два и более раз — от реально горящей лесной территории».

Министерством лесного комплекса Иркутской области используются космические снимки высокого разрешения, по которым корректируется площадь лесных пожаров, добавил он.

«Ъ» отправил запрос губернатору Якутии, однако в его аппарате не смогли оперативно ответить.

Экологи ранее неоднократно жаловались, что регионы занижают площади природных возгораний. Проблему признавали в правительстве. При этом Минприроды впервые обратилось с жалобой в Генпрокуратуру, говорит Константин Кобяков из «WWF России»: «Как правило, это не выходило за пределы Рослесхоза и “Авиалесоохраны” — они разбирались с субъектами по поводу недостоверных данных».

Практика искажения и сокрытия данных о лесных пожарах до сих пор широко распространена в России, уверен Алексей Ярошенко из «Гринписа России».

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«Для крупных таежных регионов это обычная реакция — поначалу пытаться скрыть реальные масштабы беды, не привлекать лишнего внимания, делать вид, что ситуация под контролем, — говорит он. — Для любого руководителя, отвечающего за охрану природных территорий от огня, главное — переждать время, когда пожары в регионе привлекают внимание общества и СМИ. Обычно через две-три недели внимание общества и начальства переключается на что-то еще, пожарные проблемы забываются».

Экологи указывают, что в конце года данные о пожарах уточняются и в итоговую статистику попадают «данные, похожие на правду».

За представление недостоверных сведений о лесных пожарах по ст. 19.7.14 КоАП должностным лицам может грозить до 15 тыс. руб. штрафа. «Эта статья время от времени применяется, но в отношении чиновников невысокого уровня, которые, скрывая пожары, могут просто исполнять волю более высокого начальства, — объясняет Алексей Ярошенко. — А воля начальства часто страшнее штрафа».

Существует и уголовная ответственность (ст. 237 УК РФ — за сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды; предусматривает до пяти лет лишения свободы). «Но в отношении лесных пожаров эта статья, насколько мне известно, ни разу не применялась за все время существования», — говорит Ярошенко.

Анна Васильева; Екатерина Еременко, Иркутск

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