Минприроды пожаловалось в Генпрокуратуру на регионы за сокрытие данных о возгораниях

«Считаем необходимым обратить внимание на вопросы недостоверности отражения лесопожарной обстановки в официальной отчетности указанных регионов и, соответственно, на недостаточность принимаемых на ее основе мер и управленческих решений по предотвращению возникновения и организации тушения крупных лесных пожаров», — говорится в письме (копия есть у «Ъ») главы Минприроды Александра Козлова в Генпрокуратуру.
Речь идет о Якутии и Иркутской области. В Минприроды, ссылаясь на данные Информсистемы государственного дистанционного мониторинга лесных пожаров (ИСДМ), указывают, что власти этих субъектов занижают данные о природных возгораниях.
Так, власти Якутии отчитываются, что в Нюрбинском лесничестве пожары составляют 1057 га, однако, по данным ИСДМ, площадь превышает 20 тыс. га. По Сунтарскому лесничеству регион сообщает о 320 га, охваченных огнем (по данным со спутников, более 3 тыс. га), а в Ленском лесничестве, согласно отчету властей, вообще нет пожаров (653 га).
Власти Иркутской области отчитываются о возгораниях на 1,6 га в Катаганском лесничестве (по данным ИСДМ, речь идет о почти 17 тыс. га), о 2,4 тыс. га — в Магистральном лесничестве (7 тыс. га), а также о 202 га — в Мамском лесничестве (413 га).
«Не давать достоверные данные — это профессиональное преступление, — приводит слова Козлова пресс-служба Минприроды — Это ведь не просто цифры на бумажке, это вопрос безопасности. От точных данных зависит, какие меры надо принимать в борьбе с лесными пожарами, сколько сил для тушения необходимо привлечь. Возможно, что требуется помощь соседних регионов. И, конечно, это защита людей, населенных пунктов».
Министр лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев подтвердил «Ъ» расхождения данных по действующим с 2 июня пяти лесным пожарам. По его словам, в период действия лесного пожара точность измерений является «условной»: «Система ИСДМ фиксирует не только саму термоточку, но и площадь термического воздействия от лесного пожара, которая значительно больше — в два и более раз — от реально горящей лесной территории».
Министерством лесного комплекса Иркутской области используются космические снимки высокого разрешения, по которым корректируется площадь лесных пожаров, добавил он.
«Ъ» отправил запрос губернатору Якутии, однако в его аппарате не смогли оперативно ответить.
Экологи ранее неоднократно жаловались, что регионы занижают площади природных возгораний. Проблему признавали в правительстве. При этом Минприроды впервые обратилось с жалобой в Генпрокуратуру, говорит Константин Кобяков из «WWF России»: «Как правило, это не выходило за пределы Рослесхоза и “Авиалесоохраны” — они разбирались с субъектами по поводу недостоверных данных».
Практика искажения и сокрытия данных о лесных пожарах до сих пор широко распространена в России, уверен Алексей Ярошенко из «Гринписа России».
«Для крупных таежных регионов это обычная реакция — поначалу пытаться скрыть реальные масштабы беды, не привлекать лишнего внимания, делать вид, что ситуация под контролем, — говорит он. — Для любого руководителя, отвечающего за охрану природных территорий от огня, главное — переждать время, когда пожары в регионе привлекают внимание общества и СМИ. Обычно через две-три недели внимание общества и начальства переключается на что-то еще, пожарные проблемы забываются».
Экологи указывают, что в конце года данные о пожарах уточняются и в итоговую статистику попадают «данные, похожие на правду».
За представление недостоверных сведений о лесных пожарах по ст. 19.7.14 КоАП должностным лицам может грозить до 15 тыс. руб. штрафа. «Эта статья время от времени применяется, но в отношении чиновников невысокого уровня, которые, скрывая пожары, могут просто исполнять волю более высокого начальства, — объясняет Алексей Ярошенко. — А воля начальства часто страшнее штрафа».
Существует и уголовная ответственность (ст. 237 УК РФ — за сокрытие или искажение информации о событиях, фактах или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья людей либо для окружающей среды; предусматривает до пяти лет лишения свободы). «Но в отношении лесных пожаров эта статья, насколько мне известно, ни разу не применялась за все время существования», — говорит Ярошенко.
Анна Васильева; Екатерина Еременко, Иркутск
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