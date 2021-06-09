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06:00 (мск), источник: ТАСС

В Рязани при пожаре в реанимации погибли три человека

ТАСС, 9 июня. Три человека погибли, восемь спасены и госпитализированы, еще 35 эвакуированы в результате пожара в реанимации в больнице имени Н. А. Семашко в Рязани. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе МЧС России.

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Источник: соцсети

«Слаженными действиями пожарных совместно с администрацией объекта эвакуированы 35 человек, восемь спасены, госпитализированы, к сожалению, три человека погибли», — сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что сильное задымление и особенности строения осложняли тушения пожара. «Тушение пожара осложняло сильное задымление на 1-м этаже, конструктивные особенности здания», — сказали в пресс-службе.

В МЧС сообщили, что к тушению привлекались 60 человек и 19 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

В Единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Рязани сообщили ТАСС, что одна пациентка умерла в скорой помощи.

«У нас 11 пострадавших на пожаре, трое погибло. Двое из них погибли на пожаре, одна умерла в машине скорой помощи. Оставшиеся восемь пострадавших размещаются в разные медучреждения города Рязани», — пояснили в службе.

Ранее оперативный штаб региона сообщил, что, по данным МЧС по Рязанской области, сообщение о загорании в ОКБ им. Н. А. Семашко поступило в 03:36.

По информации местной ЕДДС, погибшие находились в реанимационном отделении из-за осложнений после заражения коронавирусом.

По данным властей, пожарные подразделения работали по повышенному рангу. В 04:04 пожар был локализован на площади около 15 кв. м, а в 04:19 — полностью ликвидирован. «Персоналом учреждения и пожарными подразделениями эвакуировано 37 человек. Всего в ликвидации пожара и его последствий участвует 60 человек, 19 единиц техники, в том числе от МЧС России 45 человек, 14 единиц техники. Причина пожара и ущерб уточняется», — добавляется в сообщении.

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