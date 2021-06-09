Мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян более 3 млрд рублей

«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5−5 млрд руб. ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тыс. руб.», — сказал господин Кузнецов в интервью «РИА Новости». По его данным, мошеннический колл-центр делает от 3 тыс. до 7 тыс. звонков в сутки, при этом в 50% случаев операторы не дозваниваются, а срабатывает только 1% звонков.
Число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии, по данным Банка России за прошлый год, выросло почти на 88% по сравнению с 2019 годом. Чаще всего мошенники связываются со своими жертвами по телефону (84%).
Станислав Кузнецов рассказал, что сейчас мошенники стали более «терпеливыми», так как не могут убедить людей перевести деньги за один звонок из-за возросшего уровня киберграмотности граждан и технических средств защиты.
В связи с этим появился новый вид мошенничества. Злоумышленник под видом рекрутера предлагает трудоустроить на высокооплачиваемую работу, общается с клиентом несколько дней, может устроить видеоконференцию для собеседования.
«Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну, а дальше закономерный итог — похищение денежных средств. Вот такое “терпеливое” мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей», — сказал господин Кузнецов. Он посоветовал перепроверять информацию о компании: узнать, кто именно звонит, проверить телефоны на официальном сайте, почитать отзывы в интернете.
В последние два месяца на финансовый рынок вернулась старая схема мошенничества: подбор номера карты и срока ее действия для вывода средств через фальшивые интернет-магазины. Мошенники стали вновь применять эту схему на фоне появления виртуальных карт с малым сроком действия и роста числа интернет-покупок во время пандемии.