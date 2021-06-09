Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 9 июняЗавершение Венского конгресса, открытие Исторического музея, смерть Чарльза Диккенса и другие события
Фоторепортажи
35Главы государств и правительств, принимавшие участие в ПМЭФ
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
10:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Мошенники ежемесячно крадут со счетов россиян более 3 млрд рублей

Телефонные мошенники крадут со счетов россиян от 3,5 млрд до 5 млрд руб. в месяц, средний чек одной операции составляет около 8 тыс. руб., сообщил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Он отметил, что граждане стали реже попадаться на уловки телефонных мошенников, поэтому злоумышленники стали разрабатывать схемы, которые могут длиться две-три недели.

Источник: Reuters

«Телефонные мошенники похищают со счетов россиян 3,5−5 млрд руб. ежемесячно. Средний чек по успешной мошеннической операции находится на уровне 8 тыс. руб.», — сказал господин Кузнецов в интервью «РИА Новости». По его данным, мошеннический колл-центр делает от 3 тыс. до 7 тыс. звонков в сутки, при этом в 50% случаев операторы не дозваниваются, а срабатывает только 1% звонков.

Число атак на клиентов банков с использованием методов социальной инженерии, по данным Банка России за прошлый год, выросло почти на 88% по сравнению с 2019 годом. Чаще всего мошенники связываются со своими жертвами по телефону (84%).

Станислав Кузнецов рассказал, что сейчас мошенники стали более «терпеливыми», так как не могут убедить людей перевести деньги за один звонок из-за возросшего уровня киберграмотности граждан и технических средств защиты.

В связи с этим появился новый вид мошенничества. Злоумышленник под видом рекрутера предлагает трудоустроить на высокооплачиваемую работу, общается с клиентом несколько дней, может устроить видеоконференцию для собеседования.

Новость
Суд арестовал двух телефонных мошенников, обманувших ветерана войны Василия Пронина

«Человек сам в течение двух-трех недель предоставляет о себе всю информацию — и данные паспорта, и счета, и автобиографию, информацию о своих родственниках. Далее их просят предоставить данные банковской карты, куда якобы будут перечислять зарплату. Ну, а дальше закономерный итог — похищение денежных средств. Вот такое “терпеливое” мошенничество очень часто в последнее время достигает своих целей», — сказал господин Кузнецов. Он посоветовал перепроверять информацию о компании: узнать, кто именно звонит, проверить телефоны на официальном сайте, почитать отзывы в интернете.

В последние два месяца на финансовый рынок вернулась старая схема мошенничества: подбор номера карты и срока ее действия для вывода средств через фальшивые интернет-магазины. Мошенники стали вновь применять эту схему на фоне появления виртуальных карт с малым сроком действия и роста числа интернет-покупок во время пандемии.

 Признания пресс-секретаря Ельцина: "приходилось часто лукавить"
Россия в течение месяца откажется от доллара
Первая страна узаконила биткоин в качестве платежного средства
В Госдуме предлагают ввести безусловный доход в размере 10 тысяч
Рогозин ответил Псаки кадрами из «Бриллиантовой руки»
Блогера Хованского задержали по делу об оправдании терроризма
Посреди Иерусалима образовалась гигантская воронка (видео)
ГИБДД поддержала снижение скорости в городах до 30 км/ч
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Кино
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва В список восходящих за рубежом звезд российского кино вошли Светлана Ходченкова, Юлия Снигирь, Паулина Андреева и многие другие
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу: 17 идей
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Выбираем кофеварку: лучшие варианты (фото)
Популярные темы на «Детях»
Я нищеброд... 1063
Клуб планирующих беременность лето 2021 621
Забавные картинки 619
Картинки 607
Леди
50 платьев на выпускной, которые можно носить каждый день Платья «на один раз» – главный анти-тренд современности
Дом
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
7 ошибок в оформлении остекленного балкона
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Как справиться со стрессом во время ремонта?
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь