Все больницы Рязанской области проверят после пожара в реанимации

«Николай Любимов поручил незамедлительно провести проверку всех медицинских учреждений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности», — сказал Арапов (цитата по ТАСС).
Пациентов с коронавирусом, которые находились в пострадавшем от пожара реанимационном отделении больницы, распределили по «красным зонам» других больниц.
Губернатор также поручил оказать необходимую помощь, в том числе и материальную, семьям погибших и пострадавшим при пожаре.
Пожар в реанимационном отделении больницы уже потушен. Официальная причина возгорания пока не сообщалась. По данным оперштаба региона, системы противопожарной защиты в больнице сработали своевременно, сотрудники действовали оперативно и в соответствии с инструкциями.