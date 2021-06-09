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08:28 (мск), источник: Коммерсантъ

Все больницы Рязанской области проверят после пожара в реанимации

Губернатор Рязанской области Николай Любимов поручил провести проверку всех медучреждений региона после пожара в реанимации областной больницы имени Н. А. Семашко в Рязани, сообщил пресс-секретарь губернатора Денис Арапов. Пожар произошел сегодня утром, три человека погибли, восемь пострадали.

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Источник: соцсети

«Николай Любимов поручил незамедлительно провести проверку всех медицинских учреждений на предмет соблюдения требований пожарной безопасности», — сказал Арапов (цитата по ТАСС).

Пациентов с коронавирусом, которые находились в пострадавшем от пожара реанимационном отделении больницы, распределили по «красным зонам» других больниц.

Губернатор также поручил оказать необходимую помощь, в том числе и материальную, семьям погибших и пострадавшим при пожаре.

Пожар в реанимационном отделении больницы уже потушен. Официальная причина возгорания пока не сообщалась. По данным оперштаба региона, системы противопожарной защиты в больнице сработали своевременно, сотрудники действовали оперативно и в соответствии с инструкциями.

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