10:33 (мск), источник: Lenta.Ru
Блогера Хованского задержали по подозрению в призывах к терроризму
Российского блогера Юрия Хованского задержали в
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Отмечается, что обвинение в отношении Хованского связано с проверкой, которую проводил Центр «Э» МВД России. Вечером 8 июня в его квартиру постучали, после чего до двух ночи проходили обыски. Блогера увезли в отдел полиции, возбуждено дело по статье 205.2 Уголовного кодекса («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»).
По предварительной информации, причина задержания Хованского — ролик с песней про мюзикл «Норд-Ост». В композиции он упоминал теракт, который произошел 23 октября 2002 года в театральном центре на Дубровке. Видео было опубликовано около года назад на официальном
Хованский — российский
В дальнейшем создавал проекты вне стендапа, такие как «Шаверма патруль», «Бич закупка», «Хованский разрулит», делал выпуски блогов с обзором новостей и рецензиями на фильмы. В июне 2019 года он стал помощником самого молодого депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова.