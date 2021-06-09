11:16 (мск), источник: Ведомости
СМИ сообщили о приостановке работы сервисов аренды самокатов в Петербурге
Сервисы аренды самокатов приостановили работу в
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Whoosh единственный в среду утром распространил для своих пользователей сообщение, где объяснил ситуацию. «Увы, мы приостановили работу сервиса. Надеемся, на непродолжительный срок», — говорится в сообщении Whoosh. Остальные компании убрали самокаты с карты, но не комментировали это действие.
Накануне администрация
3 июня в офисах сервисов аренды электросамокатов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels. в
По данным
Общефедеральных ограничений на скорость средств индивидуальной мобильности (СИМ) пока нет. Проект соответствующих поправок в ПДД, разработанный Минтрансом, обсуждается с 2019 г. В документе предлагается ограничить их скорость в пешеходных зонах 20 км в час. В Москве и Подмосковье скорость электросамокатов уже ограничена местными властями до 15 и 20 км в час соответственно.