Задержание блогера Хованского связано с песней о теракте на Дубровке

11:52 (мск), источник: ТАСС
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«История с Хованским связана с песней про «Норд-Ост», — сказал собеседник агентства.
Песня, одобряющая теракт, размещена в интернете, в том числе ее можно найти на YouTube.
СМИ сообщали о том, что ее якобы пел Хованский и признавался в том, что ему стыдно за это.
Видео также сопровождается фотографией блогера, однако на ролике представлена только звуковая дорожка.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Петербурге во вторник вечером в ходе расследования уголовного дела по статье 205.2 УК РФ об оправдании терроризма.
В каком статусе сейчас находится Хованский, собеседник агентства не уточнил. Официальным подтверждением данной информации ТАСС пока не располагает.
Хованскому 31 год, он ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.