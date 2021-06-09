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12:27 (мск), источник: Газета.Ру

В ЛДПР рассказали о прекращении отношений с задержанным Хованским

Пресс-секретарь партии ЛДПР Александр Дюпин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал о прекращении отношений с задержанным блогером Юрием Хованским.

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Он отметил, что сотрудничество с Хованским было прервано ранее. «Во-первых, эту информацию еще никто не подтвердил. Это только какие-то [анонимные] источники. Во-вторых, Хованский уже не помощник депутата Власова на протяжении больше полугода. СМИ тиражируют устаревшую информацию. Отозвали удостоверение из-за вопросов к его репутации. С ним никто не ругался, его никто не выгонял, не увольнял. Но из-за того, что человек действительно со спорной репутацией, решили эти отношения прервать. Поэтому Юрий Хованский к ЛДПР никакого отношения не имеет», — пояснил он.

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Дюпин не стал говорить об отношении партии к задержанию. «Мы не осуждаем, не критикуем. Следствие разберется», — сказал представитель партии.

Ранее Юрий Хованский был известен как помощник депутата Госдумы VII созыва от ЛДПР Василия Власова.

О задержании видеоблогера и рэпера Юрия Хованского по подозрению в экстремизме и призывах к осуществлению террористических актов стало известно 9 июня. Причиной задержания, по данным некоторых СМИ, стал ролик с песней про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Теракт происходил в период с 23 по 26 октября 2002 года. В результате захвата заложников и последующей операции по их освобождению погибли 130 человек из 916 захваченных и 40 террористов.

Александра Лисица

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