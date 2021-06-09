В ЛДПР рассказали о прекращении отношений с задержанным Хованским

12:27 (мск), источник: Газета.Ру
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Он отметил, что сотрудничество с Хованским было прервано ранее. «Во-первых, эту информацию еще никто не подтвердил. Это только
Дюпин не стал говорить об отношении партии к задержанию. «Мы не осуждаем, не критикуем. Следствие разберется», — сказал представитель партии.
Ранее Юрий Хованский был известен как помощник депутата Госдумы VII созыва от ЛДПР Василия Власова.
О задержании видеоблогера и рэпера Юрия Хованского по подозрению в экстремизме и призывах к осуществлению террористических актов стало известно 9 июня. Причиной задержания, по данным некоторых СМИ, стал ролик с песней про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Теракт происходил в период с 23 по 26 октября 2002 года. В результате захвата заложников и последующей операции по их освобождению погибли 130 человек из 916 захваченных и 40 террористов.
Александра Лисица