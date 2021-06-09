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12:33 (мск), источник: ТАСС

Застреливший двух судебных приставов в Адлере задержан

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мужчина, открывший стрельбу по судебным приставам в Адлере, задержан сотрудниками полиции. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Приставы приехали для проведения исполнительных действий, но мужчина начал в них стрелять, в результате чего двое приставов погибли. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, мужчина сам сдался полиции.

«После стрельбы он сам сдался полиции без оружия», — сказал источник.

Его личность установлена. «Это Вартан Кочиян, местный житель», — сказал собеседник агентства. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома. Решение было принято судом, мужчина с ним был не согласен.

В МВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого в убийстве двух приставов. «Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть», — сообщили в управлении.

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