Застреливший двух судебных приставов в Адлере задержан

«Приставы приехали для проведения исполнительных действий, но мужчина начал в них стрелять, в результате чего двое приставов погибли. В настоящее время стрелявший задержан и доставлен в отдел полиции», — сказал собеседник агентства.
По словам источника, мужчина сам сдался полиции.
«После стрельбы он сам сдался полиции без оружия», — сказал источник.
Его личность установлена. «Это Вартан Кочиян, местный житель», — сказал собеседник агентства. В производстве приставов находились материалы о выселении Кочияна из дома. Решение было принято судом, мужчина с ним был не согласен.
В МВД подтвердили информацию о задержании подозреваемого в убийстве двух приставов. «Оперативно прибывший наряд полиции задержал 60-летнего местного жителя и доставил в дежурную часть», — сообщили в управлении.