ФБР накрыло преступников «Троянским щитом»

Операция «Троянский щит» началась еще три года назад. Однако тогда о ней знали только правоохранительные органы США и Австралии. Как вспоминал комиссар австралийской федеральной полиции Рис Кершоу, идея внедрить в криминальную среду якобы защищенный мессенджер пришла «за кружкой пива».
В 2018 году спецслужбы добились закрытия канадской компании, которая продавала смартфоны для обмена зашифрованными сообщениями, их активно использовали преступники. Свободную нишу заняли телефоны с приложением от ФБР. Гаджеты были сделаны на заказ — с них нельзя было звонить или отправлять электронную почту, только общаться в мессенджере Anom. Подобные схемы раньше использовались в Европе.
Как они работают, «Ъ FM» рассказал руководитель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров: «Тогда это тоже были смартфоны, с которых удалили GSM-модули, камеры, микрофоны, то есть на них можно было только переписываться и только в рамках защищенной среды. Поскольку Европолу удалось получить удаленный доступ к серверной части, они в течение длительного времени могли анализировать и характер переписки, и места закладок. Там тоже были достаточно крупные задержания».
Гаджеты, судя по всему, быстро стали популярны среди преступников. Приложением пользовались банды байкеров, наркокартели, азиатские триады и даже итальянская мафия — всего около трехсот синдикатов по всему миру. Со временем за софт поручились известные авторитеты, а некоторые группировки даже брали деньги за доступ к Anom.
Но как правоохранителям удалось буквально залезть в карман преступников? Агентом под прикрытием стал торговец наркотиками Хакан Айик, он первым порекомендовал приложение своим сообщникам. Причем злоумышленник не знал, что за мессенджером стоят полицейские.
Неудивительно, что информация о защищенном средстве связи распространилась быстро, продолжает Игорь Бедеров: «Это классический Honeypot — “медовая ловушка”. Подготовленное программное обеспечение внедряется через криминальную среду, которой они доверяют. Приложение позиционируется как очень серьезное, надежное, то есть подкрепляется авторитетными заявлениями каких-то известных в преступных кругах специалистов, взломщиков. Любая общность, будь то спецслужба, сообщество наркоторговцев из-за своей закрытости всегда очень быстро распространяет информацию. Происходит это гораздо быстрее, чем во внешнем рынке. Охватить именно целевую аудиторию у ФБР и получилось».
За последние полтора года к операции «Троянский щит» присоединились спецслужбы почти 20-ти государств, в основном европейских. И организаторы схемы результатами довольны. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что она нанесла тяжелый удар по организованной преступности во всем мире. А полицейское агентство Евросоюза — Европол — назвало операцию крупнейшей подобной в истории.
Тем не менее, в борьбе с крупной транснациональной преступностью подобная схема вряд ли сработает, считает гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Ловить, конечно, можно, но пока будет проблема взаимодействия в киберпространстве между ведущими странами, такие как Россия, Китай и США, эта схема не будет срабатывать, поскольку нет договоренностей, нет традиционного центра в киберпространстве. Взаимодействию в киберпространстве между Россией и США мешает именно политика».
Пока у преступников удалось изъять 8 т кокаина, 22 т марихуаны, более полусотни дорогих автомобилей и $48 млн. И эти данные — не окончательные, говорят в Европоле. В ближайшие дни обыски и задержания продолжатся.