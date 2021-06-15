Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 15 июняОснование UEFA и ШОС, первое успешное переливание крови и другие памятные даты и события, которые произошли 15 июня в разные годы
Фоторепортажи
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
37Художники нарисовали плакаты для городов России
00:28 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

ФБР накрыло преступников «Троянским щитом»

Федеральное бюро расследований (ФБР) создало мессенджер для преступников. С его помощью задержали 800 злоумышленников. Приложение под названием Anom заранее установили на несколько тысяч мобильных телефонов. Тайные агенты распространили устройства среди криминальных группировок. В итоге спецслужбам удалось предотвратить убийства, изъять тонны наркотиков и провести более семисот обысков. Как работала схема? Расскажет Григорий Колганов.

Источник: Reuters

Операция «Троянский щит» началась еще три года назад. Однако тогда о ней знали только правоохранительные органы США и Австралии. Как вспоминал комиссар австралийской федеральной полиции Рис Кершоу, идея внедрить в криминальную среду якобы защищенный мессенджер пришла «за кружкой пива».

В 2018 году спецслужбы добились закрытия канадской компании, которая продавала смартфоны для обмена зашифрованными сообщениями, их активно использовали преступники. Свободную нишу заняли телефоны с приложением от ФБР. Гаджеты были сделаны на заказ — с них нельзя было звонить или отправлять электронную почту, только общаться в мессенджере Anom. Подобные схемы раньше использовались в Европе.

Как они работают, «Ъ FM» рассказал руководитель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров: «Тогда это тоже были смартфоны, с которых удалили GSM-модули, камеры, микрофоны, то есть на них можно было только переписываться и только в рамках защищенной среды. Поскольку Европолу удалось получить удаленный доступ к серверной части, они в течение длительного времени могли анализировать и характер переписки, и места закладок. Там тоже были достаточно крупные задержания».

Гаджеты, судя по всему, быстро стали популярны среди преступников. Приложением пользовались банды байкеров, наркокартели, азиатские триады и даже итальянская мафия — всего около трехсот синдикатов по всему миру. Со временем за софт поручились известные авторитеты, а некоторые группировки даже брали деньги за доступ к Anom.

Но как правоохранителям удалось буквально залезть в карман преступников? Агентом под прикрытием стал торговец наркотиками Хакан Айик, он первым порекомендовал приложение своим сообщникам. Причем злоумышленник не знал, что за мессенджером стоят полицейские.

Неудивительно, что информация о защищенном средстве связи распространилась быстро, продолжает Игорь Бедеров: «Это классический Honeypot — “медовая ловушка”. Подготовленное программное обеспечение внедряется через криминальную среду, которой они доверяют. Приложение позиционируется как очень серьезное, надежное, то есть подкрепляется авторитетными заявлениями каких-то известных в преступных кругах специалистов, взломщиков. Любая общность, будь то спецслужба, сообщество наркоторговцев из-за своей закрытости всегда очень быстро распространяет информацию. Происходит это гораздо быстрее, чем во внешнем рынке. Охватить именно целевую аудиторию у ФБР и получилось».

За последние полтора года к операции «Троянский щит» присоединились спецслужбы почти 20-ти государств, в основном европейских. И организаторы схемы результатами довольны. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон заявил, что она нанесла тяжелый удар по организованной преступности во всем мире. А полицейское агентство Евросоюза — Европол — назвало операцию крупнейшей подобной в истории.

Тем не менее, в борьбе с крупной транснациональной преступностью подобная схема вряд ли сработает, считает гендиректор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев: «Ловить, конечно, можно, но пока будет проблема взаимодействия в киберпространстве между ведущими странами, такие как Россия, Китай и США, эта схема не будет срабатывать, поскольку нет договоренностей, нет традиционного центра в киберпространстве. Взаимодействию в киберпространстве между Россией и США мешает именно политика».

Пока у преступников удалось изъять 8 т кокаина, 22 т марихуаны, более полусотни дорогих автомобилей и $48 млн. И эти данные — не окончательные, говорят в Европоле. В ближайшие дни обыски и задержания продолжатся.

 Признания пресс-секретаря Ельцина: "приходилось часто лукавить"
Россия в течение месяца откажется от доллара
Путин заявил, что после его ухода ничего «не обрушится»
НАТО подтвердило решение принять Украину и Грузию в альянс
Число пострадавших при взрыве АЗС в Новосибирске превысило 35
Чешский футболист забил гол с центра поля в матче Евро (видео)
Бузова обратилась к сборной России после разгрома от Бельгии
Пекин выразил протест против заявления лидеров G7
Черешня, икра, медведь: как выглядят плакаты для городов России
Европейский размах
Большой футбол на маленьком континенте
Горячие темы на Авто
Праздник у страны сегодня -- 338
Сколько максимально может стоить замена гофры глушителя? 114
Проблема с кондиционером на "Калине". 82
Вид развлечения что ли ?---- 60
Кино
Сальма Хайек рассказала о борьбе с лишним весом после съемок 54-летняя актриса призналась, что сталкивается с давлением и осуждением своего тела
Товары для дома
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидкой
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Дети
Диетолог рассказала, как выбирать вкусное и безопасное мороженое В рационе лакомство не должно появляться слишком часто
Леди
8 причесок и стрижек из 70-х, которые популярны сегодня Суперпушистые и объемные укладки, рваные стрижки и челки
Дом
Лежаки и триммеры для собак и кошек продают со скидками
Как выглядит квартира в доме 1956 года в центре Москвы
8 простых шагов к ухоженной даче
7 роскошных интерьеров с натуральным камнем
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь