Стрельба произошла на военной базе в Техасе

21:29 (мск), источник: ТАСС
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Из него следует, что инцидент пока продолжается. «Предупреждение об активном стрелке для всего персонала объединенной базы
Как уточняет местный портал BNO, стрельба произошла на учебной базе ВВС Лэкленд, которая входит в структуру объединенной базы
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