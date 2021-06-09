23:05 (мск), источник: ТАСС
Мосгорсуд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями
МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в
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