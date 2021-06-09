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23:05 (мск), источник: ТАСС

Мосгорсуд признал ФБК и «Штабы Навального» экстремистскими организациями

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Мосгорсуд в среду признал Фонд борьбы с коррупцией и Фонд защиты прав граждан (ФБК и ФЗПГ), а также общественное движение «Штабы Навального» экстремистскими организациями, удовлетворив иск столичной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Источник: Агентство «Москва»

«Решением Московского городского суда удовлетворено административное исковое заявление прокуратуры города Москвы к некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией», некоммерческой организации «Фонд защиты прав граждан», общественному движению «Штабы Навального», — сообщили агентству.

Решением Мосгорсуда о признании ФБК экстремистской организацией его деятельность прекращена незамедлительно, сообщила пресс-служба суда.

Представители ФБК обжалуют решение Мосгорсуда, заявила адвокат Валерия Ветошкина, представляющая интересы фонда. «Мы обжалуем сегодняшнее решение суда в течение 10 суток, отведенных нам законом», — сказала она.

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