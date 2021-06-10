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02:46 (мск), источник: Известия

В регионах выявили около 2 тысяч опасных для экологии объектов

Более 1900 «ядовитых территорий» нашли у себя регионы РФ, сообщили «Известиям» в Минприроды.

Источник: Известия

«Наибольшее количество объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, выявлено на территории Ставропольского края (около 260) и на территории Красноярского края (более 170)», — подчеркнули в ведомстве.

Там также отметили, что до 2024 года предусмотрено 191 природоохранное мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, а также 88 акций по устранению наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. В ведомстве напомнили, что в соответствии с поручением президента приоритетность ликвидации будет определяться рядом факторов.

Среди них, учет оценки влияния объектов на здоровье граждан и продолжительность их жизни. «Итоговый перечень объектов, ликвидация которых будет осуществляться в первоочередном порядке, будет сформирован после проведения такой оценки», — добавили в министерстве.

Ранее «Известия» писали о поручении вице-премьера Виктории Абрамченко, согласно которому регионы должны были определить наиболее опасные для окружающей среды места, подлежащие первостепенной ликвидации.

Важность получения сведений от всех российских регионов в беседе с «Известиями» подчеркнул председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов. В Совете по правам человека при президенте поддержали инвентаризацию всех опасных объектов, но назвали это только первым шагом решения проблемы.

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