02:46 (мск), источник: Известия
В регионах выявили около 2 тысяч опасных для экологии объектов
Более 1900 «ядовитых территорий» нашли у себя регионы РФ, сообщили «Известиям» в Минприроды.
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«Наибольшее количество объектов, обладающих признаками объектов накопленного вреда окружающей среде, выявлено на территории Ставропольского края (около 260) и на территории Красноярского края (более 170)», — подчеркнули в ведомстве.
Там также отметили, что до 2024 года предусмотрено 191 природоохранное мероприятие по ликвидации несанкционированных свалок в границах городов, а также 88 акций по устранению наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде. В ведомстве напомнили, что в соответствии с поручением президента приоритетность ликвидации будет определяться рядом факторов.
Среди них, учет оценки влияния объектов на здоровье граждан и продолжительность их жизни. «Итоговый перечень объектов, ликвидация которых будет осуществляться в первоочередном порядке, будет сформирован после проведения такой оценки», — добавили в министерстве.
Ранее «Известия» писали о поручении
Важность получения сведений от всех российских регионов в беседе с «Известиями» подчеркнул председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов. В Совете по правам человека при президенте поддержали инвентаризацию всех опасных объектов, но назвали это только первым шагом решения проблемы.