Прокуратура Японии предъявила обвинения помощнику капитана траулера «Амур»

«Третьему помощнику капитана были предъявлены официальные обвинения», — сказал сотрудник генконсульства. В диппредставительстве отметили, что 38-летнему третьему помощнику Павлу Добрянскому, который в момент столкновения стоял на вахте, были предъявлены обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек.
В генконсульстве ранее сообщали, что наказание по этим статьям обвинения предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $10 тыс. по текущему курсу).
На этой неделе береговая охрана японского города Момбэцу также направила документы в прокуратуру на капитана японской шхуны «Хокко-мару — 8», с которой столкнулся «Амур».
Его также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек, однако к настоящему времени информации о его задержании или предъявления ему обвинения не поступало.
2 июня окружной суд северного города Асахикава постановил задержать «Амур» для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые необходимы для продолжения плавания.
Амур и «Хокко-мару — 8» столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на шхуне, погибли. «Амур» принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске.