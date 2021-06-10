Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 10 июняОснование "Союзмультфильма", патент на шариковую ручку, старт миссии марсохода Spirit и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
13Стражи времени: как выглядят 12 знаменитых часовых башен
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
04:48 (мск), источник: ТАСС

Прокуратура Японии предъявила обвинения помощнику капитана траулера «Амур»

ТОКИО, 10 июня. /ТАСС/. Японская прокуратура предъявила обвинения в халатности, повлекшей гибель людей, третьему помощнику капитана российского траулера «Амур», столкнувшегося в конце мая с японской рыболовецкой шхуной. Об этом в четверг ТАСС сообщили в генеральном консульстве РФ в Саппоро.

Источник: AP 2021

«Третьему помощнику капитана были предъявлены официальные обвинения», — сказал сотрудник генконсульства. В диппредставительстве отметили, что 38-летнему третьему помощнику Павлу Добрянскому, который в момент столкновения стоял на вахте, были предъявлены обвинения в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек.

В генконсульстве ранее сообщали, что наказание по этим статьям обвинения предусматривает до пяти лет лишения свободы или штраф до 1 млн иен (около $10 тыс. по текущему курсу).
Читайте также
Японское рыболовецкое судно столкнулось с российским у побережья Хоккайдо

На этой неделе береговая охрана японского города Момбэцу также направила документы в прокуратуру на капитана японской шхуны «Хокко-мару — 8», с которой столкнулся «Амур».

Его также подозревают в халатности и ненадлежащем управлении судном, которые повлекли за собой гибель трех человек, однако к настоящему времени информации о его задержании или предъявления ему обвинения не поступало.

2 июня окружной суд северного города Асахикава постановил задержать «Амур» для обеспечения гарантий внесения залога в связи с иском о компенсации ущерба. Власти Японии изъяли у экипажа документы, которые необходимы для продолжения плавания.

Амур и «Хокко-мару — 8» столкнулись 26 мая в 23 км от побережья острова Хоккайдо. В результате столкновения трое из пяти рыбаков, находившихся на шхуне, погибли. «Амур» принадлежит сахалинской рыбопромышленной компании «Амурское», зарегистрированной в Южно-Сахалинске.

Во время загрузки произошла ошибка.
 "Ни один из зарубежных вертолётов не может сравниться с ним"
Нобелевский лауреат считает, что в вопросе о происхождении вируса найдена "неопровержимая улика"
Путин назвал последствие вступления Украины в НАТО
Новые пособия нуждающимся начнут выплачивать к 1 августа
Врачи рассказали, будет ли расти число заболевших COVID дальше
Россия возобновляет авиасообщение еще с восемью странами
В США рассказали об отключающих ядерные объекты НЛО
Россияне смогут переводить через СБП 150 тысяч рублей в день
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Австрийская газета написала о шоке Европы от вакцины "Спутник V"
Что писал немецкий солдат родным во время блокады Ленинграда
Горячие темы на Авто
А что же дальше? 157
Монополия -2.Яичко не простое а золотое. 134
SSD-накопитель или классический HDD??? 120
Москвич с конвейера 94
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Это перебор: Утяшева рассказала о причинах развода
Зачем Макс женился на Алле: это больше не тайна
Актер прослыл красавцем. А гляньте на его жену
4 российских актера, которые любили одну женщину
Леди
Софья Эрнст в соблазнительных нарядах устроила фотосессию Актрису не узнали поклонники
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь