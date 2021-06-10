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08:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Мошенники придумали новую схему обмана с помощью робота

В России мошенники придумали новую схему обмана граждан, они обзванивают клиентов банков с помощью роботов и просят подтвердить перевод. Об этом пишет РИА Новости.

Источник: Reuters

Так, потенциальным жертвам звонит робот якобы из банка со словами: «Перевод на сумму три тысячи 600 рублей показался нам подозрительным, и мы приостановили операции по вашей карте. Для его подтверждения скажите “да”».

Как сообщила руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева, это мошеннический звонок.

Всего за три недели было зафиксировано уже несколько десятков сигналов о звонках роботов от имени банков. Злоумышленники просят не только подтвердить голосовому представителю банка осуществление переводов, но и перевыпуск карт или подачу кредитных заявок.
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При этом обман с помощью робота имеет несколько вариаций. Так, если продолжить говорить с мошенником и ответить ему «нет», то злоумышленники могут подключить к разговору «оператора для уточнения подробностей».

Когда такой оператор будет уточнять, действительно ли потребитель не осуществлял операций по счету или не заказывал оформления кредита, а потребитель отвечает отрицательно, ему поступают угрозы, что он вводит банк в заблуждение, что является уголовной статьей «Мошенничество». Поэтому начинается шантаж с требованием перевести деньги на указываемые оператором счета.

Другая вариация такой схемы рассчитана на невнимательность граждан.

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Так, вопрос может быть задан таким образом: «Вы действительно хотите отменить перевод?». При таком случае отрицательный ответ будет означать подтверждение перевода, а два противоречивых ответа дают повод вновь подключить к разговору якобы оператора.

«В некоторых случаях такие беседы заканчиваются установкой на телефон жертвы ПО, предоставляющего удаленный доступ к устройству и затем списанию денег со всех счетов», — сказала эксперт.

Недавно компания по кибербезопасности Bi.Zone сообщала, что телефонные мошенники стали намного реже представляться сотрудниками службы безопасности банков. Эксперты пояснили, что клиенты банков уже гораздо меньше верят таким звонкам. Вместо этого преступники полюбили звонить якобы от лица представителей правоохранительных органов.

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