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07:25 (мск), источник: Известия

Шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом под Екатеринбургом

В результате аварии со служебным автобусом в городе Лесной Свердловской области погибли шесть человек, еще 15 человек госпитализированы, сообщил 10 июня руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Источник: Известия

«Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — сказал он журналистам.

По словам представителя МВД, у перевозившего рабочих служебного автобуса отказали тормоза, когда он съезжал с горы, после чего транспортное средство протаранило ворота предприятия и сбило стоявших на остановке людей.

На месте происшествия работают правоохранители. Выясняются обстоятельства случившегося.

9 июня в Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что водитель автотранспортного средства во время езды мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

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