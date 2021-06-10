Шесть человек погибли в ДТП со служебным автобусом под Екатеринбургом

«Погибли шесть человек и порядка 15, предварительно, получили травмы различной степени тяжести и доставлены в больницу для оказания необходимой медицинской помощи», — сказал он журналистам.
По словам представителя МВД, у перевозившего рабочих служебного автобуса отказали тормоза, когда он съезжал с горы, после чего транспортное средство протаранило ворота предприятия и сбило стоявших на остановке людей.
На месте происшествия работают правоохранители. Выясняются обстоятельства случившегося.
9 июня в Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. В результате происшествия никто не пострадал. Отмечается, что водитель автотранспортного средства во время езды мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
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