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13:22 (мск), источник: РБК

В Индии зафиксировали рекордное число смертей от COVID-19 за сутки

За прошедшие сутки в Индии от коронавирусной инфекции COVID-19 умерли 6148 человек, что стало максимумом среди всех стран мира с начала пандемии.

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Источник: AP 2021

После появления уточненных данных по штату Бихар оказалось, что за прошедшие сутки в Индии количество умерших от COVID-19 поставило новый рекорд — 6148 человек за 24 часа, сообщает The Indian Express.

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Рекордный показатель смертей за сутки зафиксировали после того, как «прибавку» в 3951 умершего зафиксировали власти штата Бихар. Они добавили к учету жертв пандемии тех, кто умер дома или в частных больницах. При этом пока неясно, когда умерли эти люди и к какому периоду пандемии относятся их смерти.

По данным Минздрава страны, с начала эпидемии в Индии выявили более 29 млн случаев COVID-19, из них более 359 тыс. привели к летальным исходам.

Предыдущий рекорд по смертям от коронавирусной инфекции за сутки в Индии был зафиксирован 19 мая, тогда речь шла о смерти 4529 человек.

Резкий рост числа заболевших и умерших от COVID в Индии начался в апреле. В стране в это время проходили массовые собрания и политические акции в связи с местными выборами. Кроме того, правительство разрешило провести многонедельный религиозный фестиваль Кумбха Мела, в котором приняли участие миллионы индусов. Десяткам тысяч фермеров было разрешено остаться в лагере на окраине столицы Нью-Дели в знак протеста против новых законов о сельском хозяйстве.

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В мае агентство Reuters сообщило, что ученые предупреждали власти о высокой заразности нового штамма коронавируса SARS-CoV-2, обнаруженного в стране, однако правительство не приняло никаких мер для сдерживания эпидемии. Несмотря на предупреждение, миллионы людей, в основном без масок, посещали религиозные праздники и политические митинги, которые проводились премьер-министром Нарендрой Моди, лидерами правящей партии и оппозиционными политиками, уточняет агентство.

Предупреждение о новом варианте коронавируса в начале марта выпустил Индийский генетический консорциум SARS-CoV-2, или INSACOG. Документ передали высокопоставленному чиновнику, который подчиняется непосредственно премьер-министру, сообщил один из ученых на условиях анонимности. INSACOG поделилась своими выводами с Национальным центром по контролю заболеваний Министерства здравоохранения до 10 марта, предупредив, что эпидемия может быстро распространиться в некоторых частях страны. Затем результаты были переданы в Министерство здравоохранения Индии, рассказал источник агентства.

В апреле власти столицы Индии заявляли о начале четвертой волны пандемии.

Главный министр города Арвинд Кеджривал назвал ее опасной из-за быстрого распространения. В конце апреля премьер-министр Моди заявил, что страну потряс «коронавирусный шторм».

Владислав Гордеев

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