11:43 (мск), источник: Газета.Ру
Опубликовано видео обрушения здания на автобус в Южной Корее
Девять человек погибли при обрушении здания на автобус в Южной Корее, в городе Кванчжу 9 июня. Об этом сообщает агентство «Ренхап».
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На опубликованных кадрах видно, как следовавший по маршруту пассажирский автобус затормозил на остановке, в этот момент на него рухнуло пятиэтажное строение, которое демонтировали рабочие.
Отмечается, что
В настоящее время спасательные службы проверяют, нет ли под обломками прохожих или строителей.
Причина неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания устанавливается.
Ранее в Индии при обрушении здания погибли 39 человек. По официальным данным, дом был построен более 30 лет назад. Здание нуждалось в ремонте. Однако