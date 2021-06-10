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11:43 (мск), источник: Газета.Ру

Опубликовано видео обрушения здания на автобус в Южной Корее

Девять человек погибли при обрушении здания на автобус в Южной Корее, в городе Кванчжу 9 июня. Об этом сообщает агентство «Ренхап».

На опубликованных кадрах видно, как следовавший по маршруту пассажирский автобус затормозил на остановке, в этот момент на него рухнуло пятиэтажное строение, которое демонтировали рабочие.

Отмечается, что из-под обломков живыми смогли извлечь восемь человек, они получили травмы различной степени тяжести.

В настоящее время спасательные службы проверяют, нет ли под обломками прохожих или строителей.

Причина неконтролируемого обрушения пятиэтажного здания устанавливается.

Ранее в Индии при обрушении здания погибли 39 человек. По официальным данным, дом был построен более 30 лет назад. Здание нуждалось в ремонте. Однако из-за карантина работы не велись.

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