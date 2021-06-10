В интервью Юрия Дудя нашли пропаганду наркотиков

5 апреля Лига безопасного интернета обратилась в Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России с просьбой проверить интервью Юрия Дудя на предмет пропаганды запрещенных веществ. 23 апреля полицейские передали в суд материалы расследования административного дела по статье 6.13 ч.1 («Пропаганда наркотических средств») КоАП РФ.
Ряд официальных психо-лингвистических экспертиз подтвердил факты пропаганды наркотических веществ в интервью Дудя с украинским блогером Ивангаем и Моргенштерном.
В Лиге безопасного интернета отметили, что в ходе расследования дела на полицейских оказывалось давление.
24 мая сообщалось, что полиция обнаружила в двух клипах российского рэпера Моргенштерна пропаганду наркотиков.