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13:12 (мск), источник: ТАСС

Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июня. /ТАСС/. Следователи требуют арестовать блогера Юрия Хованского, задержанного в Санкт-Петербурге. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов Петербурга, в четверг в суд его доставят уже в качестве обвиняемого.

«Дзержинский районный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Юрия Хованского, обвиняемого по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (“Оправдание терроризма”)», — говорится в сообщении.

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Заседание суда назначено на 15:00 мск. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о том, что в суде следователь будет просить заключить блогера под стражу.

В среду источник сообщил ТАСС, что Хованского задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в оправдании терроризма. Собеседник агентства пояснил, что задержание связано с размещенной в интернете песней про оправдание теракта на Дубровке в Москве в 2002 году.

В СК позже подтвердили задержание Хованского. Сам он, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.

Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.

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