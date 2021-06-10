Юрию Хованскому предъявили обвинение в оправдании терроризма

13:12 (мск), источник: ТАСС
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«Дзержинский районный суд города
Заседание суда назначено на 15:00 мск. Ранее источник в правоохранительных органах сообщал ТАСС о том, что в суде следователь будет просить заключить блогера под стражу.
В среду источник сообщил ТАСС, что Хованского задержали в
В СК позже подтвердили задержание Хованского. Сам он, согласно опубликованному ведомством видео допроса, признал вину и раскаялся.
Хованский ведет видеоблог на платформе YouTube с 4,4 млн подписчиков.