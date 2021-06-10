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16:41 (мск), источник: Коммерсантъ

Более 8 млрд паролей попали в интернет из-за крупнейшей в истории утечки

На хакерских форумах появилась коллекция, содержащая 8,4 млрд паролей, часть из которых, предположительно, была взята из предыдущих утечек.

Источник: pixelcreatures/CC0
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Об этом сообщает ресурс Сybernews.com. Учитывая, что сейчас в мире около 4,7 млрд пользователей интернета, то у хакеров в распоряжении оказалось в два раза больше паролей, чем численность интернет-населения.

Файл называется rockyou2021.txt и отсылает к известной утечке 2009 года RockYou, когда в интернет попало свыше 32 млн паролей. Нынешняя коллекция весит свыше 100 ГБ и содержит пароли длиной от шести до 20 символов. Проверить, не утекли ли ваши данные, можно либо на ресурсе Cybernews, либо на Have I Been Pwned?.

Эта утечка является крупнейшей в истории. На втором месте так называемая COMB, которая произошла в феврале 2021 года, когда были слиты 3,2 млрд паролей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Евгений Федуненко

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