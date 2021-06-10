Мошенники украли у США пособия по безработице на $400 млрд

По данным фирмы по кибербезопасности ID.me, США потеряли более $400 млрд из-за махинаций с оформлением пособий по безработице, сообщил Axios.
Глава фирмы Блейк Холл отметил, что это почти половина от всех выплат, которые назначили американским безработным.
Мошенники работают по нескольким схемам. Обычно они крадут личную информацию, а затем используют её, чтобы выдать себя за заявителя и присвоить положенные ему деньги. Другие преступники обманом заставляют человека поделиться своими личными данными.
Гендиректор LexisNexis Risk Solutions указал, что не менее 70% денег, украденных самозванцами, впоследствии оказались за пределами США.
По его словам, большая часть средств утекла в руки преступных группировок Китая, Нигерии, а также России.
В связи с этим портал подчеркнул, что теперь это не просто мошенничество, а вопрос национальной безопасности. Однако в Минфине США не стали комментировать ситуацию.
По состоянию на 8 мая общее количество получающих пособие по безработице в США составляло более 3,7 млн человек. До пандемии и введения карантинных мер количество заявок на пособие по безработице составляло не более 300 000, однако в середине марта 2020 года оно взлетело сразу на 3 млн и достигло исторического максимума, а через неделю превысило 6,6 млн.
Таким образом, до пандемии пособия по безработице не привлекали внимание мошенников, поскольку они не считали это прибыльной целью. Но всё изменилось, когда такой вид помощи стал основным средством удержания экономики на плаву. Axios отмечает, что власти США знали о неизбежности активизации мошенников, но решили, что дать деньги людям, которые отчаянно в них нуждались, было важнее, чем тщательно проверять подлинность заявок.
Ранее Forbes писал, что Федеральная торговая комиссия США получила в 2020 году более 394 000 жалоб от американцев — они рассказали, что их личные данные незаконно использовали для подачи заявления на пособия от государства. В основном аферисты использовали информацию для получения пособия по безработице. Число таких жалоб выросло на 3000% по сравнению с 2019 годом.