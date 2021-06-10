Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
1010 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
18:06 (мск), источник: Газета.Ру

Греки устроили забастовку против четырехдневной рабочей недели

Жители Греции вышли на улицы в рамках первой с начала пандемии общей забастовки против предложений правительства, предполагающих введение четырехдневной рабочей недели, пишет Bloomberg.

Источник: AP 2021
Во время загрузки произошла ошибка.

Как отмечает издание, работа транспорта и других сфер социально-экономической жизни были нарушены по всей Греции после того, как два крупнейших профсоюза государственного сектора объявили 24-часовую забастовку. Предполагается, что присоединиться к протестам могут учителя, врачи и другие бюджетные работники.

Новость
Медведев предложил провести эксперимент с четырехдневкой в регионах

Реформы рынка труда, предложенные премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, включают план гибкого графика, который может включать в себя более продолжительную работу в течение четырех дней и получение продленных выходных. На следующей неделе законопроект будет вынесен на голосование в греческий парламент.

Профсоюзы опасаются, что этот шаг будет использован работодателями для эксплуатации рабочих, которым будет сложно получить отпуск, поскольку в Греции самый высокий уровень безработицы в Европе, говорится в статье.

Ранее ВОЗ сообщила, что долгий рабочий день стал причиной смерти 745 тыс. человек по всему миру в 2016 году.

 Как в столице усилят борьбу с коронавирусной инфекцией
Мимо кассы: что не так с оборотом алкоголя в России
Названа дата начала заполнения «Северного потока — 2» газом
ЕС предложил Армении 3 миллиона евро за отказ от коньяка
Как выглядит вилла, где пройдет встреча Путина и Байдена (фото)
В Дании спустя 1000 лет воссоединили двух родственников-викингов
Эксперты рассказали о выплатах по «старому» пенсионному возрасту
Тест: отличите правду о мороженом от мифов
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Стала известна причина смерти Ларисы Шойгу
Кадыров одной фразой избавил Чечню от воров в законе
Не спасли: озвучена причина смерти родной сестры Шойгу
Авто
Режиссер Зак Снайдер снял короткометражку про автомобиль В фильме, посвященном новому японскому кроссоверу, снялась актриса Кейт Хадсон
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Чем так опасен дистанционный запуск мотора?
Как Нагиев успокоил рыдающую участницу "Голоса"?
Леди
50 платьев на выпускной, которые можно носить каждый день Платья «на один раз» – главный анти-тренд современности
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь