Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Ученые объяснили, можно ли ломать сирень Помимо угрозы для жизни деревьев есть риск и для кошельков вредителей зелёных насаждений
Фоторепортажи
1010 фактов, которые нужно знать о Храме Христа Спасителя
11Как начались 10 самых знаменитых пожаров
18:24 (мск), источник: Известия

Суд приговорил напавшего на Макрона к четырем месяцам тюрьмы

Суд Франции приговорил напавшего на президента страны Эммануэля Макрона мужчину к четырем месяцам тюрьмы с немедленным отбыванием наказания. Всего Демьена Тарела приговорили к 18 месяцам лишения свободы, в том числе 14 месяцам — условно, сообщает в четверг, 10 июня, BFMTV.

Источник: Reuters

Также суд постановил лишить его гражданских прав на три года. Вместе с этим Тарелю запрещено в течение пяти лет владеть оружием.

Прокуратура при этом требовала от суда назначит обвиняемому 18 месяцев тюрьмы, пишет «Газета.ру».

Макрон получил пощечину от мужчины во время визита на юго-восток страны в департамент Дром 8 июня. Инцидент попал на видео, которое затем начало быстро распространяться в соцсетях. На кадрах видео видно, как глава государства направлялся к ожидавшим его местным жителям, чтобы пообщаться. Когда он собрался пожать руку одному из них, тот дал французскому лидеру пощечину. Охрана президента немедленно его увела.

Новость
Начальник охраны Ельцина оценил пощечину Макрону

На кадрах видно, как глава государства направлялся к ожидавшим его местным жителям, чтобы пообщаться. Когда он собрался пожать руку одному из них, тот дал французскому лидеру пощечину. Охрана президента немедленно увела напавшего.

Как сообщалось, по факту произошедшего за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью», задержаны два человека.

В свою очередь, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен 8 июня заявила в своем Twitter-акаунте, что «физическое нападение на президента республики» недопустимо. Ле Пен подчеркнула, что можно бороться с президентом политическими способами, но любое проявление насилия в его сторону неприемлемо.

Подобный прецедент уже имел место в 2011 году, когда занимавшего на тот момент пост президента Франции Николя Саркози дернули за воротник во время поездки в Бракс. Тогда виновный был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, обязательному стационарному лечению и двухдневной стажировке гражданства, которая во Франции является альтернативой тюремному заключению. Ему удалось избежать тюрьмы, поскольку прокуратура требовала девять месяцев заключения, шесть из которых были условным сроком. Мужчина, являвшийся муниципальным служащим, также был на год уволен.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бремя суток: крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
Токсичные подходы: в России выявили почти 2 тыс. «ядовитых территорий»
Названа дата начала заполнения «Северного потока — 2» газом
ЕС предложил Армении 3 миллиона евро за отказ от коньяка
Греки устроили забастовку против четырехдневной рабочей недели
Как выглядит вилла, где пройдет встреча Путина и Байдена (фото)
В Дании спустя 1000 лет воссоединили двух родственников-викингов
Эксперты рассказали о выплатах по «старому» пенсионному возрасту
Тест: отличите правду о мороженом от мифов
Горячие темы на Авто
А что же дальше? 161
Монополия -2.Яичко не простое а золотое. 138
SSD-накопитель или классический HDD??? 121
Москвич с конвейера 94
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Gnezdo.ru
Вот на ком собрался жениться сын Наташи Королёвой
Зеленсеий решил судьбу Крыма
Чем так опасен дистанционный запуск мотора?
Как Нагиев успокоил рыдающую участницу "Голоса"?
Леди
50 платьев на выпускной, которые можно носить каждый день Платья «на один раз» – главный анти-тренд современности
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь