Суд приговорил напавшего на Макрона к четырем месяцам тюрьмы

Также суд постановил лишить его гражданских прав на три года. Вместе с этим Тарелю запрещено в течение пяти лет владеть оружием.
Прокуратура при этом требовала от суда назначит обвиняемому 18 месяцев тюрьмы, пишет «Газета.ру».
Макрон получил пощечину от мужчины во время визита на юго-восток страны в департамент Дром 8 июня. Инцидент попал на видео, которое затем начало быстро распространяться в соцсетях. На кадрах видео видно, как глава государства направлялся к ожидавшим его местным жителям, чтобы пообщаться. Когда он собрался пожать руку одному из них, тот дал французскому лидеру пощечину. Охрана президента немедленно его увела.
На кадрах видно, как глава государства направлялся к ожидавшим его местным жителям, чтобы пообщаться. Когда он собрался пожать руку одному из них, тот дал французскому лидеру пощечину. Охрана президента немедленно увела напавшего.
Как сообщалось, по факту произошедшего за «умышленное насилие над лицом, наделенным государственной властью», задержаны два человека.
В свою очередь, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен 8 июня заявила в своем Twitter-акаунте, что «физическое нападение на президента республики» недопустимо. Ле Пен подчеркнула, что можно бороться с президентом политическими способами, но любое проявление насилия в его сторону неприемлемо.
Подобный прецедент уже имел место в 2011 году, когда занимавшего на тот момент пост президента Франции Николя Саркози дернули за воротник во время поездки в Бракс. Тогда виновный был приговорен к шести месяцам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком, обязательному стационарному лечению и двухдневной стажировке гражданства, которая во Франции является альтернативой тюремному заключению. Ему удалось избежать тюрьмы, поскольку прокуратура требовала девять месяцев заключения, шесть из которых были условным сроком. Мужчина, являвшийся муниципальным служащим, также был на год уволен.