Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Куда можно полететь привившимся «Спутником V» Пускать туристов с российским сертификатом о вакцинации готовы пока немногие
Фоторепортажи
7Как выглядит вилла La Grange, где пройдет встреча Путина и Байдена
10Портрет Гагарина из роз и Венера Милосская из кредиток
20:24 (мск), источник: Известия

Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма

Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа.

Источник: РИА "Новости"

Блогер признал вину, заявив, что раскаивается за оправдывающую терроризм песню.

О задержании Хованского стало известно накануне. Дело против блогера возбудили из-за скандальной песни «Норд-Ост» про теракт на Дубровке с захватом заложников в октябре 2002 года.

В песне блогер в циничной манере упоминает погибших детей и призывает к новым терактам.

новость дополняется

 Бремя суток: крупным сетям хотят запретить работать по ночам и в выходные
Токсичные подходы: в России выявили почти 2 тыс. «ядовитых территорий»
Оператор назвал дату начала заполнения «СП — 2» газом
ЕС предложил Армении 3 миллиона евро за отказ от коньяка
Как выглядит вилла, где пройдет встреча Путина и Байдена (фото)
В РФС прокомментировали решение УЕФА по поводу украинской формы
Эксперты рассказали о выплатах по «старому» пенсионному возрасту
Тест: отличите правду о мороженом от мифов
Здоровье
Специалисты предупредили о «ковидных ногтях» Иногда о том, что человек перенес коронавирусную инфекцию, можно судить по состоянию его ногтей.
Новости партнеров
Раскрыта единственная просьба Ельцина к Путину
Что стало причиной смерти Ларисы Шойгу
Глава парламента Тувы двумя словами описал смерть Ларисы Шойгу
Не спасли: озвучена причина смерти родной сестры Шойгу
Горячие темы на Авто
А что же дальше? 161
Монополия -2.Яичко не простое а золотое. 138
SSD-накопитель или классический HDD??? 122
Москвич с конвейера 94
Товары для дома
Лето без кондиционера: 17 способов быстро освежиться
Что подарить друзьям на свадьбу
Крутые гаджеты для дома отдают за копейки
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Популярные темы на «Детях»
Интимное 281
Что почитать, или самые ожидаемые книги 2021 года 123
Выходить на работу или нет? 104
На злобу дня 100
Леди
50 платьев на выпускной, которые можно носить каждый день Платья «на один раз» – главный анти-тренд современности
Дом
Как выглядит вилла 51-летней Наоми Кэмпбелл
Реновация: интерьер дома, который будет актуален 10 лет
Как выглядит терраса для идеального отдыха: 6 вариантов (фото)
Поклонники чая против кофеманов: выбираем полезные аксессуары
Подпишитесь на нас
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь