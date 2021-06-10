20:24 (мск), источник: Известия
Суд арестовал блогера Хованского по делу об оправдании терроризма
Суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав Хованскому арест по 8 августа.
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Блогер признал вину, заявив, что раскаивается за оправдывающую терроризм песню.
О задержании Хованского стало известно накануне. Дело против блогера возбудили
В песне блогер в циничной манере упоминает погибших детей и призывает к новым терактам.
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