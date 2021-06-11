11:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Эксперты из США утверждают, что за беспрецедентными хакерскими атаками на Россию стоит Китай
Эксперты из американской
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Аналитики специализирующейся на компьютерной безопасности американской компании Sentinel Labs обнародовали отчет о серии кибератак на российские государственные ресурсы. Заняться разбором диверсии им позволил доклад, опубликованный в мае центром противодействия кибератакам Solar JSOC компании «Ростелеком-Солар» совместно с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, создан ФСБ РФ).
В докладе анализировалась серия выявленных в 2020 году целенаправленных атак профессиональной кибергруппировки на федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) РФ. Его составители пришли к выводу, что за диверсией стоят «кибернаемники, преследующие интересы иностранного государства». Но в документе не было сказано, какого именно.
Они утверждают, что за атакой на российские ФОИВ стоят не западные спецслужбы, как изначально предположили многие эксперты, а китайская группировка с кодовым названием ThunderCats («Грозовые кошки»), входящая в более крупную группу TA428.
Свои выводы американцы основывают на анализе вредоносной программы
По данным Sentinel Labs, TA428 занимается преимущественно взломом российских и восточноазиатских ресурсов. Американские аналитики отмечают, что речь идет о целенаправленных атаках с целью сбора разведданных, и предупреждают, что за ними стоит «противник, которого не стоит недооценивать».
В майском докладе Solar JSOC и НКЦКИ пояснялось, что
«Главной целью хакеров была полная компрометация
Для проникновения в инфраструктуры органов власти злоумышленники использовали три основных вектора атак: фишинг (тщательно проработанный под специфику деятельности того или иного органа госвласти), эксплуатацию уязвимостей
После полной компрометации инфраструктуры целью хакеров был сбор конфиденциальной информации со всех возможных источников: с почтовых серверов, серверов электронного документооборота, файловых серверов и рабочих станций руководителей разного уровня.
Такую характеристику аналитики дали этой диверсии
«Ъ» обратился за комментарием по поводу вывода Sentinel Labs о причастности китайцев к организации этих атак в компанию «Ростелеком-Солар». Там отметили, что «никогда не утверждали, что за атакой стоят западные кибергруппировки».
«Мы в целом не можем разглашать никаких деталей проведенной атрибуции. По этим же причинам мы не можем никак прокомментировать выводы экспертов Sentinel», — добавили в компании.
Эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского» Денис Легезо на вопрос «Ъ», похожа ли версия Sentinel Labs на правду, ответил, что его компания не занимается публичной атрибуцией атак. В то же время собеседник «Ъ» добавил: «Что касается версии Хуана (Хуан Андрес
В целом, по словам Дениса Легезо, госсектор — одна из многочисленных сфер интереса китаеязычных злоумышленников, но они не ограничиваются им.
В свою очередь, Анастасия Тихонова, руководитель отдела исследования сложных киберугроз департамента Threat Intelligence компании
«Согласно нашему отчету “Hi-Tech Crime Trends 2020−2021”, наибольшее количество активных прогосударственных групп сосредоточено именно в Китае — 23, — напомнила она. — Большинство атак в России приходятся на государственные или промышленные объекты, НИИ, различных военных подрядчиков».
По ее словам, чаще всего первоначальный вектор атаки — отправка по электронной почте фишинговых писем с вредоносным вложением.
«Чтобы попасть в сеть жертвы, атакующие используют не только проверенные временем эксплойты, но в последнее время тратят силы и средства для обнаружения уязвимостей “нулевого дня” (ранее не выявленных разработчиками софта.— “Ъ”), — поясняет Анастасия Тихонова. — Главная цель таких групп — шпионаж: они получают доступ к конфиденциальным данным организаций и пытаются как можно дольше скрыть свое присутствие — известны случаи, когда атакующие, находясь в сети, несколько лет оставались нераскрытыми».
Руководитель направления аналитики и спецпроектов ГК InfoWatch Андрей Арсентьев в беседе с «Ъ» отметил, что в последнее время китайские хакеры активно атакуют фармацевтические и биотехнологические компании.
«Также они постоянно нацелены на добычу государственных и военных секретов, данных о работе транспортной инфраструктуры, — говорит он. — Что касается коммерческих секретов компаний из различных отраслей, то Китай уже не первый год широко использует инсайдерские ресурсы еще успешнее, чем тактику кибератак». По его словам, речь прежде всего идет про внедрение китайских специалистов в американские компании из сферы высоких технологий.
Напомним, что в 2015 году Россия и Китай подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в области международной информационной безопасности. Среди прочего стороны обязались не осуществлять кибератаки друг против друга.
Между тем недавно «Ъ» сообщал, что китайские хакеры якобы атаковали Центральное конструкторское бюро морской техники «Рубин», проектирующее подводные лодки для ВМФ России, отправив его гендиректору изображения подводной лодки с вредоносным кодом. Об этом тоже заявила американская компания Cyberreason.
В то же время заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов в интервью «РИА Новости» сообщил, что большинство кибератак на страну в 2020 году осуществлялось с адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах.
Елена Черненко, Никита Королев